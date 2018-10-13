王俐人投資衰賠100萬元 怕被抹黑和他「切了」

王俐人（左）日前在節目錄影前分享負債經驗。（衛視中文台）

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時報周刊
林彥君
王俐人。（取自Lisa Wang 王俐人臉書）
王俐人（右4）日前上于美人（右5）主持的節目。（衛視中文台）

王俐人日前在《請問你是哪裡人》錄影前表示，自己很不會看人，她透露曾發現男朋友和好姐妹變成閨蜜，還私下出去，但她總認為人性本善，事情會發生一定是自己的問題，「我會幫朋友找藉口，直到我被朋友捅8次，才會看透一個人」。她也曾因錯信朋友出資20萬元投資保養品，結果朋友擺爛，讓她不得不買下公司股份收拾殘局，她總共賠掉100萬元，事後也沒和該朋友聯絡，她無奈的說：「我跟他切了，他有人格上的問題，我嚇到」。

她表示，在2、3年前朋友找她投資保養品，她因和那位男性朋友有10多年的交情，不疑有他合夥，找2位員工組成4人公司，「他很有誠心，對網路銷售很熟，又是男生，一定對保養很有信心」，她負責推銷產品，後端執行交給朋友處理，沒想到朋友態度消極，對事情處理慢半拍，她無奈說：「每次跟他溝通，都是明天上班再說」。

她對保養講究，沒想到保養品沒按照應有的成分比例製作，她說：「我幫他擦屁股，我不可能賣爛東西，內容物對保濕沒有意義，我賣水就好啦！」她因為是藝人，不想因此讓名譽被抹黑，只好自認倒霉認賠，她不期望產品能回本，直接把產品分送身邊的親友，「我沒有認真賣，當禮物送做公益」。

(時報周刊)

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