中市育兒津貼擴大發放 超過9成育兒家庭受益

台中市社會局長呂建德指出，育兒津貼擴大實施後，從1萬8000名受益兒童，倍數成長至將近3萬6000人。（盧金足攝）

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中央「擴大育兒津貼」今年8月正式實施後，搭配台中「托育一條龍」與中央「準公共化」，台中市超過9成育兒家庭受益，市府社會局表示，市府積極向中央爭取延長育兒津貼補助年齡，從現行0至2歲擴大至4歲，並獲得中央採納，預計自明年8月起實施，落實「托育一條龍」精神，讓孩子進入幼兒園前的補助不中斷。

社會局指出，依據統計，兒童3歲前由父母或長輩親屬照顧，是多數育兒家庭照顧選擇方式，但複雜的補助規定與限制，卻讓許多家內照顧的育兒家庭得不到應有政策協助，包括限制父親或母親其中一方未就業，才符合補助資格，雙薪家庭親屬照顧兒童反而得不到任何補助，或是阿公阿嬤顧孫領補助，還要先去報名上課受訓126小時，反而可能造成長輩無形的壓力。

社會局長呂建德表示，隨著育兒津貼修正規定與擴大補助，未來無論父母就業情況，凡在家照顧或未領取托育補助的未滿二歲兒童，都能獲得每月2500的育兒津貼，也免去長輩上課受訓的辛勞。

呂建德指出，育兒津貼擴大實施後，從1萬8000名受益兒童，倍數成長至將近3萬6000人，搭配「托育一條龍」與「準公共化」補助，台中將有超過9成的育兒家庭都能獲得支持。

台中市府進一步向中央爭取0至2歲的育兒津貼，擴大辦理延伸到4歲，這項建議也獲得中央採納，並預計自明年8月起實施，落實「托育一條龍」精神，讓孩子進入幼兒園前的補助不中斷。搭配所得稅法修正，學齡前幼兒特別扣除額由2萬5000元提高到12萬元，將有更多的育兒家庭受惠。

社會局提醒，符合育兒津貼補助資格家長，記得攜帶父母雙方身分證及印章、父母或兒童郵局存簿封面影本、戶口名簿影本，並填具申請書後，至兒童戶籍所在地區公所提出申請。

(中時 )

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