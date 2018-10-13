台中花博國際庭園 展現五大洲世界風情

台中花博在后里森林園區舉辦的國際庭園競賽，邀集全球五大洲共30個單位參與。（圖／台中市府提供）

友善列印
中時

2018台中世界花博11月3日將開幕，其中在后里森林園區舉辦的國際庭園競賽邀集全球五大洲共30個單位參與，歐洲庭園主要傳達生態、環境友善概念，美洲區、非洲區及亞洲區庭園則可看到許多特色建築，搭配景觀植栽呈現國家獨特風情

，而帛琉、索羅門群島、馬紹爾群島等以白沙配合熱帶棕梠及特色文物，展現海島風情，打造國際頂尖園藝技術的示範庭園。

負責國際庭園競賽的台中市政府教育局表示，后里森林園區由西向東地勢漸高，林木資源豐富，參展單位維持在地原始地貌、保留珍貴林木，並納入森林與水資源運用的兩大元素

，讓園藝設計和自然共存，打造森林秘境。

其中，國際庭園競賽更是花博最重要的國際活動之一，競賽由AIPH與行政院農業委員會共同合作，以永續、綠島、農村再生的概念，結合在地文化與植栽，打造國際頂尖園藝技術的示範庭園。

國際庭園區邀集全球五大洲共30個單位參與，可分為歐洲區

、美洲區、非洲區及亞洲區。歐洲庭園主要傳達生態、環境友善概念，如荷蘭除展示知名的風車與球根花卉，更打造全台第一棟循環建築展館，落實建材循環利用理念。

美洲區、非洲區及亞洲區庭園則可看到許多特色建築搭配景觀植栽呈現國家獨特風情。而帛琉、索羅門群島、馬紹爾群島等以白沙配合熱帶棕梠及特色文物，展現海島風情。相鄰的台灣庭園，則運用傳統的紅磚展現台灣人的熱情好客與舊時風情。

教育局說，國際庭園競賽分為兩階段評審，除開幕前的評審外，也將如何維護競賽庭園在六個月的展期中保持最佳狀態納入評選項目，將於閉幕典禮頒獎，11月3日至明年4月24日是花博展期，歡迎民眾欣賞迷人的世界風情畫。

(中時 )

無私付出！「滾動快樂‧滾動健康… 台中花博縣市庭園區 民眾打卡新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。