台中花博國際庭園 展現五大洲世界風情

2018年10月13日 21:21 中時 盧金足

2018台中世界花博11月3日將開幕，其中在后里森林園區舉辦的國際庭園競賽邀集全球五大洲共30個單位參與，歐洲庭園主要傳達生態、環境友善概念，美洲區、非洲區及亞洲區庭園則可看到許多特色建築，搭配景觀植栽呈現國家獨特風情

，而帛琉、索羅門群島、馬紹爾群島等以白沙配合熱帶棕梠及特色文物，展現海島風情，打造國際頂尖園藝技術的示範庭園。

負責國際庭園競賽的台中市政府教育局表示，后里森林園區由西向東地勢漸高，林木資源豐富，參展單位維持在地原始地貌、保留珍貴林木，並納入森林與水資源運用的兩大元素

，讓園藝設計和自然共存，打造森林秘境。

其中，國際庭園競賽更是花博最重要的國際活動之一，競賽由AIPH與行政院農業委員會共同合作，以永續、綠島、農村再生的概念，結合在地文化與植栽，打造國際頂尖園藝技術的示範庭園。

國際庭園區邀集全球五大洲共30個單位參與，可分為歐洲區

、美洲區、非洲區及亞洲區。歐洲庭園主要傳達生態、環境友善概念，如荷蘭除展示知名的風車與球根花卉，更打造全台第一棟循環建築展館，落實建材循環利用理念。

美洲區、非洲區及亞洲區庭園則可看到許多特色建築搭配景觀植栽呈現國家獨特風情。而帛琉、索羅門群島、馬紹爾群島等以白沙配合熱帶棕梠及特色文物，展現海島風情。相鄰的台灣庭園，則運用傳統的紅磚展現台灣人的熱情好客與舊時風情。

教育局說，國際庭園競賽分為兩階段評審，除開幕前的評審外，也將如何維護競賽庭園在六個月的展期中保持最佳狀態納入評選項目，將於閉幕典禮頒獎，11月3日至明年4月24日是花博展期，歡迎民眾欣賞迷人的世界風情畫。

(中時 )