神話20周年首攻蛋 李玟雨和Andy舞台上互相調戲

2018年10月13日 21:26 中時 李承陽

申彗星(左起)、Andy、李玟雨、前進、Eric、金烔完放送熱舞。(盧禕祺攝)

神話這次攻蛋與團隊們精心籌備超過1年。(盧禕祺攝)

韓國男團始祖、也是最長壽偶像組合｢神話SHINHWA」，出道20周年的紀念巡迴演唱會「2018 SHINHWA 20th ANNIVERSARY CONCERT」，海外巡迴的第一站就來到台北，同時是第5度在台開唱， 13日晚間首登台北小巨蛋，現場8000人朝聖，吸金2500萬。

一開場Eric、李玟雨、金烔完、申彗星、前進、Andy6人從天而降，穿著紅色西裝帥氣亮相，唱跳〈All Your Dreams〉、〈Super Power〉、〈Your Man〉，其中金烔完撩粉語錄大發：「你們吃飯了嗎？你們的家在哪？我的家就是你們的心！」

中場6人換上第二套條紋襯衫，坐著深情演唱〈In the air〉、〈L.U.V〉，唱著唱著團員李玟雨竟在舞台上調戲Andy，頻頻拉他領帶並露出曖昧眼神，更直接讓Andy躺在他身上甜蜜裝睡，假裝親對方臉頰一下，其他團員拉Andy的腳、幫他蓋被子，整個在舞台上玩開了。

神話這次攻蛋與團隊們精心籌備超過1年，帶領12位樂手、12位舞者及近100位工作人員浩蕩來台，演唱會場面規格全面升級，一行人12日晚間抵台，並沒有安排其他行程，都在養精蓄銳準備台北場的表演，經紀公司僅表示：｢神話很喜歡台灣，台灣有很多好吃的東西，下飛機後工作人員有特別準備了小籠包，很好吃。」

(中時 )