警政署長親臨頒獎 肯定中市查賄制暴

2018年10月13日 21:30 中時 張妍溱

內政部警政署長陳家欽13日上午到台中市警局訪視，了解年底選舉查察賄選及淨化選前社會治安維護工作。署長陳家欽勉勵，年底九合一選舉併同公投，全體員警應全力投入選前淨化治安、查賄制暴工作，加強防制黑道幫派假藉政黨名義從事不法活動。

警政署長陳家欽頒發慰勉金，嘉許同仁積極投入查賄及執行淨化選前治安維護工作之辛勞。陳家欽也指出，年底九合一選舉，除檢警調的查賄系統外，另針對情資顯示的高風險對象，做重點式的布置查察，全力防制賄選及遏阻黑道幫派暴力等不法手段介入選舉。

陳家欽對於台中市員警破獲重大暴力犯罪案件深表肯定，表示網路上不實言論與文宣黑函，一定要即時積極查處，並與檢察官研商偵處作為，杜絕發酵影響選情。

陳家欽也轉達總統蔡英文對反毒的重視，同時肯定台中市警局在第1波及第2波「安居緝毒專案」都榮獲全國分組第一的殊榮，並且表示，警方將持續深化、精進安居反毒通報網之執行，積極查緝毒品，為民眾營造有感的安居樂業環境。

台中市警局楊源明局長表示，為因應這次地方選舉，各單位均成立專責查察賄選小組，全力投入查察賄選工作，並從安居緝毒專案建立「友善通報網」，擴大轉化為查賄「佈雷」對象，運用社區人脈網絡，協助蒐報及提供情資，強化員警情資來源，採滾動式及全面性佈雷，以達震攝效果，使候選人不敢輕易買票，並對於檢舉人個資絕對保密。

台中警方雷厲風行執行各項掃黑、緝毒、打詐及緝槍等專案工作，並獲致良好成效。包括「安居緝毒專案」、「打詐-斬手行動」、「107年上半年查緝非法槍械」等工作，均獲得六都第1名之佳績，9月下旬配合警政署執行第2波全國同步掃黑行動，也檢肅8名治平專案目標到案，拘捕相關共犯成員41名到案，有效淨化治安。

(中時 )