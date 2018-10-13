台中花博縣市庭園區 民眾打卡新亮點

彰化縣政府以「八卦山大佛」為主軸，製作Q版大佛坐鎮展區。（盧金足翻攝）

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展現台灣各地美麗花卉，台中市政府府邀請台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、台南市及澎湖縣等8縣市政府共同佈展，於豐原葫蘆墩公園打造「縣市庭園區」，以各式花卉進行佈置，展現縣市獨特景觀，市府表示，葫蘆墩園區免費入場，預計平日開放時間為早上9時至晚上7時，假日為早上9時至晚上9時，園區約於晚上6時夜間點燈，五顏六色的燈光將與水岸花都相輝映。

農業局表示，縣市庭園區各有特色，台北市政府以「熊讚」為主角，帶領大家一同漫步在台北林間花園中，享受各角落開放空間，為民眾帶來豐富的五感體驗；桃園市政府則以「

意象庭園」為主軸，結合在地花卉產業特色，讓大家感受桃園的精緻農業；苗栗縣政府以「綠雕貓貍」為主角，利用透光窗解說系統，介紹苗栗秀麗風景。

彰化縣政府以「八卦山大佛」為主軸，製作Q版大佛坐鎮展區，並使用該縣縣花菊花佈置全景，呈現多元繽紛之品種及花色；南投縣政府以「花嫁」為主題，展現花卉帶來的浪漫與細心呵護的意涵，象徵著愛情的美好；雲林縣政府以「奇萌籽」為主角，可欣賞西螺大橋美景、觀賞布袋戲及廟宇文化。

台南市政府則以「全台首學－孔廟」為主軸，以各式花卉佈置成該市市鳥水雉及黑面琵鷺，並搭配古色古香的老屋窗花及花牆形成相互輝映的特色；澎湖縣政府更是跨海來台相挺

，以世界最美麗海灣的雙心石滬、奎壁山摩西分海及玄武岩石柱做為策展焦點，利用回收瓶蓋呈現不一樣的亮眼景色。

台中花博將於11月3日開幕，豐原葫蘆墩公園是唯一有河川流經，且免費入園的園區，邀請大家到豐原葫蘆墩公園聆聽縣市庭園區花開的聲音，一起拍照打卡。

(中時 )

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