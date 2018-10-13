彰化》魏明谷首場造勢晚會鹿港登場 小英：改革不能走回頭路

2018年10月13日 21:40 中時 謝瓊雲

現場動員大批支持者到場搖旗吶喊。（謝瓊雲攝）

民進黨彰化縣黨部動員各鄉鎮市近3000名支持者到場造勢。（謝瓊雲攝）

選情緊繃！彰化縣長魏明谷全縣首場造勢晚會選在鹿港舉行，搶攻對手王惠美地盤的意味鮮明。（謝瓊雲攝）

決戰中台灣、決戰彰化！民進黨全台首場縣市長造勢晚會，13日晚間在鹿港鎮文武廟舉行，今年七度到彰化輔選的蔡英文強調，彰化縣將是台灣未來的綠能首都，支持魏明谷連任、就是支持台灣的能源轉型，呼籲支持者別走回頭路，讓政府這些年為改革所做的努力化為烏有。

倒數41天，戰鼓聲聲催落去！直搗黃龍，魏明谷競選總部刻意選在對手王惠美耕耘多年的鹿港舉辦全縣首場造勢，搶攻地盤意味鮮明。

民進黨縣黨部動員各鄉鎮市支持者近3000人到場聲援魏明谷，所有黨公職立委、鄉鎮市長及參選人都到齊。包括總統府資政姚嘉文與前縣長周清玉夫妻，與經濟部長沈榮津都上台為魏明谷助選，前縣長翁金珠、前鹿港鎮長呂棟樑都站上舞台。

晚間7點24分，魏明谷在緩緩步入造勢晚會，接著賴清德、蔡英文總統在8點前後先後上台，全力推崇魏明谷3年多來的政績。

蔡英文表示，2014年縣市長選舉她來彰化近30次，感謝鄉親支持讓台中、彰化改變，實現區域聯合治理；清廉、勤政、愛鄉土，就是民進黨價值，魏明谷都做到了！希望2018年這場選舉，鄉親全力支持讓魏能再度高票連任。

她強調，大家手中這一票，支持著台灣的能源轉型、彰化的進步，也保護台灣的主權，這票比四年前那票更加重要，是關鍵中的關鍵，大家要找更多人出來投票。

她批評國民黨說「以核養綠」都是藉口，只想要核電，還反問過去在中央執政多年，養出過什麼？過去3年多來，魏明谷如此打拼，如今全台灣人民都知道風光大縣就在彰化；再給他4年好好把綠能產業發展起來，屆時將有許多高薪的工作等著更多青年返鄉打拚。

最後她呼籲，請用手中一票，讓蔡英文、魏明谷、賴清德有更多力量，守護台灣人的尊嚴、讓國際了解台灣人對民主自由的堅持。

(中時 )