台中市忠孝路夜市取得營業許可 展現新風貌

忠孝路觀光夜市的起源溯自日據時期，是台中知名美食和小吃的聚集地。（圖／台中市府提供）

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台中市政府積極輔導夜市發展，訂定《台中市攤販集中區設置管理自治條例》，改善常態型街道夜市的環境交通問題，其中以美食聞名忠孝路夜市日前已取得營業許可，成為自治條例公布施行後，原市區第一個非既有列管區域但取得營業許可的道路型攤販集中區，相信將可藉此提升夜市品質，同時發展區域特色，讓老夜市得到新生命。

忠孝路觀光夜市的起源溯自日據時期，是台中知名美食和小吃的聚集地，市府經濟發展局自105年6月公布施行「台中市攤販集中區設置管理自治條例」後，隨即主動邀請夜市攤販與其後之住店家進行多場法令說明會，聽取意見並解答相關疑惑，以利夜市在申請許可過程中，改善攤販聚集衍生的環境、衛生、交通等亂象，使市容景觀呈現全新風貌。

台中市府經發局長呂曜志表示，忠孝路觀光夜市攤販集中區許可期間自107年10月1日至113年9月30日止，共計6年，攤位數147特色小吃為主，攤攤「食」力堅強，而且周邊鄰近第三市場和民意街文創市集攤販集中區，歡迎全國各地饕客白天到第三市場和民意街文創市集走走，晚上再來忠孝路觀光夜市吃美食、逛夜市。

經發局表示，今年各市場與攤販集中區參加經濟部辦理的「

品牌市集、優良市集及樂活名攤評核」活動表現優異，未來除持續督導忠孝路觀光夜市落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生及消防公安外，明年也將規劃輔導參加優良市集及樂活名攤評核，透過環境衛生、組織管理、創新經營

、社會責任及服務品質等面向分析夜市營運管理，以提升夜市整體經營績效，並朝現代化、國際化方向發展，打造吸引消費者駐足的優質觀光夜市。

(中時 )

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