樹德家商電競隊初試啼聲 捧回韓國OVER WATCＨ比賽冠軍盃

2018年10月13日 22:26 中時 李義

樹德家商電競戰隊「樹德龍」10月初，參加由韓國S-Plex Center與GAMECOACH聯合主辦之「2018第一屆韓國 GAME COACH電競國際賽」榮獲高中組鬥陣特攻（OVER WATCＨ）冠軍，還登上韓國媒體，消息傳回學校，師生與有榮焉，對這支成軍不久的年輕隊伍而言，是一項超乎期待的成就。

樹德家商電競戰隊指導老師呂明峻領軍，帶領6名戰隊成員洪紹哲、陳昭宏、楊士賢、許嘉祥、蔡瑄桓、顏彩淇參加比賽，呂明峻老師是數學專業老師，也是一位電競好手，受學校重託擔任戰隊指導老師，讓選手在有規劃的訓練課程中，養成選手的心智穩定性，加上聘請知名台北教練周奕傑，戰隊的技術突飛猛進。

這次到韓國參加OVER WATCＨ比賽，可以看到不同電競遊戲訓練的成果。隊中唯一女選手顏彩淇，在比賽期間受到相當高的關注。

賽後韓國教練特別針對戰隊的攻防技巧做了指導，他認為樹德龍戰隊的實力，只要再經過一段時間的團隊磨合，一定可以達到職業戰隊的水準。

GAME COACH的執行長利用半小時的時間，親自解說選手在此基地培訓的方式及成就。GAME COACH是韓國的電競學院，其設立的主要目的，就是提供適合各年齡層的電子競技的經驗及培訓課程，在韓國享有相當名氣的電子競技學院。

韓國是電競高度發展的國家，在電競的舞台上擁有相當的領先地位，韓國也比照美國運動聯盟成立電競名人堂，樹德師生參觀了此一電競名人堂，對學生有更高一層的啟示，隊員表示希望有一天也能在國際的舞台上受到矚目，當然更期待台灣也有個名人堂能躋身其中囉。

回國後校長陳茂霖親自接受戰隊的第一名獎盃，他表示，樹德家商為電競團隊提供最好的環境與訓練基地，讓學生接受最好的訓練，今日抱回第一座國際賽的獎盃，期待爾後有更多的學生能夠在電競的運動項目中發光發熱。

(中時 )