台中市落實動保教育 前進和平區環山部落

2018年10月13日 22:26 中時 盧金足

台中市政府動物保護防疫處安排「校園教師動物關懷巡迴宣導」專業講師穿越層層山頭，來到台中市最偏遠的小學－平等國小和老師們分享如何使「動物保護」與「環山生態」結合，包括基本的飼主責任、動物保護觀念、犬隻安定訊號及多元的動物保護教案教學包等，幫助老師教導學生尊重生命。

動保處表示，平等國小位於台中與宜蘭的交界、海拔1700公尺的泰雅族「環山部落」，是台中市最偏遠小學。

學校擁有珍貴的台灣高山特有人文生態，同時也鄰近櫻花鉤吻鮭棲息地七家灣溪，因此，如何結合環境生態與泰雅傳統狩獵文化智慧，協助學童以泰雅族人的觀點詮釋「動物保護

」格外重要。

動保處表示，「校園教師動物關懷巡迴宣導」活動邀請中華民國關懷生命協會的資深動保講師，帶著豐富的動保教學經驗及多元教案到學校，直接與老師們面對面交流生命教育的教學心得，協助在校老師們規劃屬於自己的動保教材，今年度將辦理30場次「校園教師動物關懷巡迴宣導」，目前已辦理7場次。

在宣導活動中，講師分享動物保護的教學經驗，除了基本的飼主責任及動物保護觀念外，也不忘呼籲教師教導學童認識犬隻安定訊號，以減少學童被放養犬隻追咬的事件發生，並準備多元的動物保護教案教學包，讓老師們可以在有限的教學時間內，用不同的方式輕鬆和學童探討生命教育。

動保處表示，尊重生命，是友善動物的第一步，平等國小有著得天獨厚的人文地理特色，學校老師們也精心規畫一系列生命教育課程，並於105、106年連續獲選為教育部「偏鄉國民中小學特色遊學計畫學校」。

(中時 )