台中市落實動保教育 前進和平區環山部落

在台中市最偏遠的小學裡，藉由老師們的用心付出，看到尊重生命的樹苗逐漸成長。（圖／台中市府提供）

友善列印
中時

台中市政府動物保護防疫處安排「校園教師動物關懷巡迴宣導」專業講師穿越層層山頭，來到台中市最偏遠的小學－平等國小和老師們分享如何使「動物保護」與「環山生態」結合，包括基本的飼主責任、動物保護觀念、犬隻安定訊號及多元的動物保護教案教學包等，幫助老師教導學生尊重生命。

動保處表示，平等國小位於台中與宜蘭的交界、海拔1700公尺的泰雅族「環山部落」，是台中市最偏遠小學。

學校擁有珍貴的台灣高山特有人文生態，同時也鄰近櫻花鉤吻鮭棲息地七家灣溪，因此，如何結合環境生態與泰雅傳統狩獵文化智慧，協助學童以泰雅族人的觀點詮釋「動物保護

」格外重要。

動保處表示，「校園教師動物關懷巡迴宣導」活動邀請中華民國關懷生命協會的資深動保講師，帶著豐富的動保教學經驗及多元教案到學校，直接與老師們面對面交流生命教育的教學心得，協助在校老師們規劃屬於自己的動保教材，今年度將辦理30場次「校園教師動物關懷巡迴宣導」，目前已辦理7場次。

在宣導活動中，講師分享動物保護的教學經驗，除了基本的飼主責任及動物保護觀念外，也不忘呼籲教師教導學童認識犬隻安定訊號，以減少學童被放養犬隻追咬的事件發生，並準備多元的動物保護教案教學包，讓老師們可以在有限的教學時間內，用不同的方式輕鬆和學童探討生命教育。

動保處表示，尊重生命，是友善動物的第一步，平等國小有著得天獨厚的人文地理特色，學校老師們也精心規畫一系列生命教育課程，並於105、106年連續獲選為教育部「偏鄉國民中小學特色遊學計畫學校」。

(中時 )

樹德家商電競隊初試啼聲 捧回韓… 台中舊城新生博覽會！創意品牌攤…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。