米凱莉誇8歲兒貼心「有貓陪伴不寂寞了」

2018年10月13日 21:38 中時 洪秀瑛

米凱莉的畫作鮮豔瑰麗。（米凱莉提供）

左圖為「超能力保姆」，右圖為「超完美情人」。（米凱莉提供）

米凱莉的畫作在成都展覽時，深受許多學生族群喜愛。（米凱莉提供）

米凱莉認真講解畫作概念。（米凱莉提供）

米凱莉的兒子和「小白」比萌。（米凱莉提供）

小白的無辜表情讓人十分療癒。（米凱莉提供）

小白慵懶又優雅。（米凱莉提供）

米凱莉與中信資產管理公司、台灣彩券董事吳春台育有8歲兒子，婚後生活低調的她，近年重心轉往藝術圈發展、潛心作畫。她的畫風以大自然為主題，反映生活現實面，用色大膽瑰麗，個人風格強烈，這2年在北京、重慶、成都展出後有不少畫迷，已被大陸列為當代新生代藝術家，下周將到江蘇宜興展出2幅版畫，下個月則受邀到倫敦藝術博覽會參加聯展，聲名遠播。

她透露累積繪畫作品後，未來計畫推出個人品牌，延伸出限量周邊商品如絲巾、雨傘、親子裝、寢具、壁紙、壁磚、餐具、兒童用品等，「其實每次的展覽，主要希望讓更多人看到我的作品，我不在意賣不賣，聽到大家喜歡才是最開心的事」。

她新完成的版畫，一幅名為「超能力保姆」，主要傳達孩子的心態，現在3C產品充斥在每個家庭裡，代替家長照顧小孩，畫中的機器蛙照顧兔子（代表人類），雖然可以幫忙照顧孩子，卻剝奪父母和孩子間的親情。另一幅為「超完美情人」，畫作中傳達現在的手機是人與人之間的第三者，母蛙只想要一個可以傾聽牠聲音、可以天天陪在它身邊的公蛙，機器蛙可以滿足牠，卻少了呼吸、心跳、身上味道，呼籲每個人都應該在生活中尋找真實情感。

她不久前帶兒子到歐洲進行藝術文化之旅，除了到荷蘭知名景點羊角村，為了到倫敦大英博物館，不惜在雨中排隊，苦等好幾個小時，在巴黎則跟街頭藝人買了2幅畫，花數千元卻買到複製品，令她印象深刻。米凱莉的兒子遺傳她的藝術天份，母子也曾一起參展，提起8歲寶貝兒子，她雙眼充滿母愛光輝。

她說自己是獨生女，非常理解家裡只有1個小孩的寂寞孤單心情，於是最近帶了一隻喜馬拉亞貓「小白」回家，兒子以小大人口吻說，「媽媽現在有我就不寂寞了，我現在有貓，也不寂寞了」。兒子有時又天真地說，阿姨告訴他，貓會幫人按摩，「那我以後就可以一家按摩店」，她笑回：「小白一定沒辦法當服務生，因為臉太臭了。」她笑嘆父母難為，一方面期待兒子趕快長大，她就可以解脫，一方面又希望他一直這麼天真無邪，「所以我現在先找寄託，以後他不理我，還可以畫畫」。

(中時 )