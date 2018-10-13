台中舊城新生博覽會！創意品牌攤商打造水岸市集盛事

台中市副市長張光瑤（左三）參觀「2018川川市集x尋味社企x炒蛋市集」，盼共聚台中創意能量，集結多元化創意攤位，展現整治後綠川的繁榮與新生。（盧金足翻攝）

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歡慶鐵路高架化全線通車，台中市府10月熱鬧展開「2018台中舊城新生博覽會」，經濟發展局13日在新盛綠川水岸廊道-柳川東街盛大舉辦「2018川川市集x尋味社企x炒蛋市集」，是系列活動中唯一一場水岸市集盛事。

台中市副市長張光瑤表示，以「舊城日常，好景川畔」為主題，召集「社會企業」與「青年創業」等35攤創意品牌攤商

，多元展示台中城中城特有的在地力、青創力及行銷力，也展現整治後綠川的繁榮與新生。

經發局表示，「川川市集」已邁入第二年，今年與「台中社企力-尋味社企」、「國立台中教育大學-炒蛋市集」串聯行銷，共聚台中創意能量，集結多元化創意攤位，展現整治後綠川的繁榮與新生。

這場活動以「舊城日常，好景川畔」為主題，運用舊城綠川風景作為市集舞台，以「流水細麵」開場，讓民眾體驗台灣小京都限定的特色川床料理，象徵由綠柳川孕育涵養的中區舊城將持續「川流不息」，並結合「社會企業」與「青年創業」等35攤創意品牌攤商，展現台中舊城群聚能量。

傳達在地文創、台灣好食、社會共好、青創手作等多元特色

，展現台中城中城特有的在地力、青創力及行銷力。此外，也安排2場水岸音樂會，讓民眾在川畔看好景、聽好樂。

經發局指出，這場「川川市集」召集共35攤創意品牌攤商，展現台中舊城群聚能量，代表在地文創、臺灣好食、社會共好、青創手作等特色品牌，多元展現台中城中城特有的在地力、青創力及行銷力。

其中，中區青年「小巷莫兒」以療癒系生活小物及乾燥花創作出令人驚豔的作品及手作體驗課程；「梨理人農村工作室

」以減少農棄物的閒置、燃燒為目標，更進一步規劃出農業廢棄物再生模式，期盼解決問題之餘，更為農村打造微型產業經濟；「轉彎雜貨鋪」則取用透過世界公平貿易組織認可之環保材料，進行手作商品的創作。

(中時 )

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