深圳數百億資金為股權質押「解套」 民企變國企

2018年10月13日 22:39 工商 吳瑞達

券商中國10月13日報導，深圳設立專項工作小組，安排數百億元資金，負責統籌協調化解上市公司控股股東，股票質押風險事宜的消息，受到市場關注。而除了深圳國資，其他地方國資也有大動作。

統計顯示，有50家民營上市公司，宣布獲得國有資金入股接手，僅9月份至今，已有18家公司披露大股東向國資轉讓股權的意向。

但是，這也對於地方國資系統的綜合實力一次嚴峻考驗。畢竟，隨著作為地方財政收入的最主要來源的土地拍賣資金，不斷下滑，各地國資系統貧富差距進一步拔河比擴大。

統計顯示，從股價走勢來看，投身國資的這些民營上市公司，今年股價全部下跌，不少公司股價直接腰斬，跌幅超過30％也非常普遍，可謂慘不忍睹。在市值方面，絕大部多數民營上市公司市值，不足百億，一半以上的公司市值，不足50億元。市值偏小，也讓國資買下「殼資源」變得更為容易。

新時代證券研究顯示，2017年A股共125家上市公司，公告實際控制人變更，2018年1～7月共94家上市公司，公告實際控制人變更，特別是2018年第二季以來，出現控制權變更公司的數量，明顯增加，主要是由於市場波動加劇，部分高比例質押的公司，面臨斷頭風險，控制權變更的現象也因此頻頻出現。

中金公司統計，今年來上市公司公司屬性發生變動的50家企業中，民企占比高達89％。其中，民企屬性轉為國企的有26家，占比53％。這個數量已經超過去年全年的水準。

(工商 )