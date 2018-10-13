老婆害怕剖腹產！老公拿「割包皮」經驗談安慰她

2018年10月13日 22:08 中時電子報 莊楚雯

女人懷孕常常會伴隨些產前憂鬱，想東想西，對生小孩產生恐懼感，但這位老公天才般的安慰方式，反而讓老婆無限白眼，傻眼到忘記自己害怕剖腹產，成功轉移注意力！

這名即將為人母的網友在「爆廢公社」PO出與老公的LINE對話，說自己很害怕進手術室的那天「肚子要被刀子一層層劃開再縫起來，一定很痛很痛...，乾 真的很害怕，我不敢想又控制不住，想像自己躺在冰冷的床，又會一直發抖，麻醉打了也會想吐」、「術後一天傷口會很痛很痛，下床走路也會很痛很痛。」

看見老婆如此害怕，身為老公的他向原PO保證「我會陪著妳到弟弟出來，然後會好好照顧你們，不要擔心這個，妳要當媽媽了要勇敢，孩子也會跟妳一樣勇敢，知道嗎？愛妳。」

溫情喊話到最後，原PO老公補了一句「如果是我，我也會很怕」、「我那時候割完包皮也是一樣，我都超害怕。」突然間分享割包皮故事，讓原PO傻了「不好意思…我真的沒辦法體會，你所謂的割包皮。」

對此，網友們笑翻「現在大家都知道妳老公割包皮了」、「笑死我！到底關割包屁事」、「把淚水還我」、「那是個怕割完後就無望再舉的恐懼…」、「有些醫生把人的包皮割著割著小頭就不見了」、「你老公很厲害啊，一句『我那時候割完包皮』，瞬間讓你脫離情緒了」。

(中時電子報)