禮服瘋狂下滑 爆乳女星當眾喬奶給大家看

李周妍爆乳走紅毯。(取自韓網)

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中時電子報
小心翼翼怕走光。(取自韓網)
李秉憲壓軸走紅毯。(取自韓網)
IU氣質爆棚。(取自韓網)

韓國戲劇界盛事2018 APAN Star Awards今晚在首爾慶熙大學舉行，紅毯上星光閃閃，包括IU、李秉憲、丁海寅、朴海鎮、南寶拉等一票大咖皆盛裝出席，其中曾與天王級男團BIGBANG隊長G-DRAGON傳出緋聞的女星李周妍(李珠妍)，更是以一襲深V爆乳裝搶盡鋒頭。只是她也因害怕走光，在紅毯上頻頻喬奶、拉高衣服，養眼畫面全都被鏡頭捕捉下來。

李秉憲睽違9年重返小螢幕，與金泰璃主演電視劇《陽光先生》一共獲得7項入圍提名，最終金泰璃抱回女新人獎、金敏貞拿下女演員獎，而李秉憲更拿下最高容易的演技大賞。另外，IU也沒空手而回，憑著《我的大叔》勇奪中篇劇 最優秀女演員獎。

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2018 APAN Star Awards完整得獎名單：

大賞：李炳憲《陽光先生》

中篇電視劇男子最優秀演技賞：朴敘俊《金秘書為何那樣》

中篇電視劇女子最優秀演技賞：李知恩IU《我的大叔》

長篇電視劇男子最優秀演技賞：李尚禹《一起生活吧》

長篇電視劇女子最優秀演技賞：申惠善《我黃金光輝的人生》

中篇電視劇男子優秀演技賞：丁海寅《經常請吃飯的漂亮姐姐》

中篇電視劇女子優秀演技賞：高我星《火星生活》

長篇電視劇男子優秀演技賞：張勝祖《金錢之花》

長篇電視劇女子優秀演技賞：趙寶兒《離別已別離》

男子演技賞：朴浩山《我的大叔》、劉在明 《Life》

女子演技賞：金玟廷《陽光先生》、張素妍《經常請吃飯的漂亮姐姐》

男子新人賞：張基龍《我的大叔》、梁世宗《愛情的溫度》

女子新人賞：元真兒《只是相愛的關係》、金泰璃《陽光先生》

導演賞：金元錫《我的大叔》

編劇賞：李秀妍《Life》

K Star男子人氣賞：丁海寅《經常請吃飯的漂亮姐姐》

K Star女子人氣賞：朴敏英《金秘書為何那樣》

全球明星賞：朴海鎮

(中時電子報)

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