就是這樣贏的！姚文智信心押在「三腳督」選民分析

2018年10月13日 22:30 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

行政院長賴清德昨（12日）晚出席民進黨台北市長參選人姚文智的造勢晚會，分析北市長選舉歷次結果顯示，民進黨至少拿下35%選票，指姚文智如果拿下35~40%選票，就當選了。對此，姚文智信心大增，在臉書表示：「三腳督」就是這樣贏的！

姚文智首先感謝昨晚冒雨參加造勢晚會的支持者，再提賴清德院長精闢的北市選民分析。姚文智指出，賴院長分析「實在是重點中的重點：最近的市長民調，第一名的支持度大概是30%左右，但請再看民進黨在最谷底的2002年時、李應元挑戰馬英九獲得35%得票率，以及後來謝長廷面對郝龍斌、蘇貞昌面對郝龍斌，也都一次比一次贏得更多支持。」

姚文智表示：「在這次三強鼎立的情勢，只要我們團結一至、堅定我們守護台灣的心，在最後投票時表達我們的意志，屬於我們的勝利就在眼前。」顯示在民調屈居第三的姚文智，他依然信心十足，要把選戰打到最後投票日。

日前，姚文智指出大家把綠營首長參選人的民調加上15%，才是真正民調數字。並點名陳其邁和陳歐珀與姚文智都受到民進黨全面執政受到大環境的影響，很多的綠營支持者在民調時不願表態，不過到了投票當天仍然會投給民進黨。因此，姚文智堅信：「三腳督」就是這樣贏的！

(中時電子報)