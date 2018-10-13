減少3C藍光毒害 亮度要低於三分之一

2018年10月13日 22:39 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

10個小提案，讓你的生活從此大不同。

①每天冥想3分鐘， 正念微練習找回身心連結

現代人生活步調飛快，隨時被緊張、焦慮情緒帶著走，「正念」是指練習專注當下，找回身心的連結。整骨治療師維拉柯尼斯（Vicky Vlachonis）建議，正念練習可從日常開始，如每天冥想3分鐘，或是專心用餐不使用任何3C產品，皆有助穩定情緒、放鬆身心。

圖／葉懿瑩

②保持快樂情緒，心臟更健康

美國哥倫比亞大學一項研究指出，保持快樂的心情有助預防心臟病，原因在於快樂的人較能擁有健康的生活形態，且壓力會釋放損害心肌的荷爾蒙。研究作者戴維森博士（Karina Davidson）甚至說，如果是較悲觀的人，試著「表現」得像個快樂的人，也有用！

③不會變笨的生活習慣

日本腦神經生理學教授久保田競表示，不想愈活愈笨，就要利用生活習慣和思考方式勤鍛練，讓腦內的神經細胞繼續成長，增加連結數，像是搭車時練習閉眼單腳站、多下廚，或是看一部會讓自己感動流淚、大笑不已的電影等，都有助活化腦部，提升思考力與敏捷度。

④減少3C藍光毒害， 亮度要低於三分之一

你是否手機、平板電腦整天不離手？想降低3C藍光傷害，台灣大學環境衛生研究所博士後研究員商育滿建議，螢幕亮度最好要調到低於最大值的三分之一，或使用「自動調整亮度」功能；另外每使用40分鐘也要休息1～2分鐘，才能有效降低藍光對視網膜的傷害。

⑤出門總是忘東忘西？ 把東西統統放玄關

急著出門總是忘東忘西，等到了公司才懊悔不已？最簡單的方法，就是前一天將要帶的東西統統放在玄關，晚上睡前再檢查一次，隔天早上就可以輕鬆、從容不迫地出門！

⑥無論累不累，多打個哈欠

打哈欠常給人疲倦、想睡的印象，事實上，《真原醫》作者楊定一博士表示，打哈欠不僅可以放鬆神經與肌肉，還能降低臉部與腦部溫度，調整大腦新陳代謝並增加大腦血氧量，是釋放能量、疲憊最有效的方法。以後想打哈欠時就別再忍住，盡情釋放吧！

圖／葉懿瑩

⑦選本偵探小說， 享受不被干擾的平靜

開卷有益人人知道，但如何靜心閱讀？試著建立自己的閱讀儀式！像是倒一杯咖啡、擺上筆記本，然後好好花個10分鐘沉澱自己、進入一本書。如果沒有特定想看的書，主持人陳鳳馨建議，可從偵探推理小說開始，因為推理故事會驅使人想知道結局，一直讀下去。

圖／葉懿瑩

⑧衣櫃排毒，人生跟著排毒

你是否對買回家的衣物，都抱持「以後應該會用到」的心態？因此衣櫃不知不覺中堆到爆炸。其實衣櫃和人一樣，需定期排除「不需要」與「有害」的物件，才能健康運轉，且爆滿的衣櫃只會讓你無法靜心思考，學會告別不需要，就從衣櫃開始！

圖／葉懿瑩

⑨新舊物品來混搭， 老房變身文青風

家中老舊物品太多，但又想打造出如咖啡店般的文青風，一點巧思就可以！老房子改造專家王揚恩建議，將家中的新舊物品做混搭，用衝突形成美感，如中式八仙桌搭上西式白瓷器，或是台式老菜櫥搭配北歐銀蠋台，就能讓老舊空間變身文青咖啡店。

⑩好漢「要」提當年勇！ 懷舊可減少焦慮

常聽人說「好漢不提當年勇」，但一項瑞士研究發現，懷舊可以減少焦慮，使人們對陌生人更加慷慨、寬容，原因在於當人們談論過往，同時會對未來更加樂觀並富有信心，如同從緬懷過去得到走向未來的力量。

(中時電子報)