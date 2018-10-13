深澳髮夾彎 丁守中：反制民進黨 1124滅東廠

2018年10月13日 23:07 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

行政院長賴清德宣布停建深澳電廠，引發爭議。國民黨臺北市長參選人丁守中表示，民進黨連如此權謀手法都玩得出來，可見「選情爛到什麼地步」，不惜急轉彎也要避免民怨延燒。唯有民眾站出來，1124滅東廠、1124挺反空汙公投過關，才能有效制衡民進黨。

丁守中今早臉書po文做了以上表示。他也說，賴清德無異打了民進黨一堆人耳光。因為無論蘇貞昌、姚文智，乃至於經濟部、環保署官員，近來不斷拿自己的公信力幫深澳背書，力挺乾淨的煤，拿缺電風險恫嚇人民，「現在會不會有枉作小人的感覺」？

他也批評，剛剛請辭環保署副署長的詹順貴。今年三月投下關鍵票幫助深澳案闖關成功，揭開長達半年的深澳荒謬劇，當時還辯稱，個人喜好不能凌駕法律。現在賴清德卻證明，隨時隨地都可以髮夾彎，政黨利益隨時可以凌駕政策，但求選舉解套而已。

丁守中也批評，這半年來對台北、新北、基隆、宜蘭等地民眾的霸凌，以及因為民進黨錯誤政策引發的社會成本，卻是全民承擔。

丁守中也説，民進黨的反覆，證明人民才是對的！但要高度提防民進黨這種政策反覆、朝令夕改的新常態，因為今天為挽救低迷選情可以權謀交換、深澳喊停，難保選舉壓力過後，繼續大喊缺電，讓深澳再生回來，大台北民眾的健康將更沒保障。

(中時電子報)