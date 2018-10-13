深澳髮夾彎 丁守中：反制民進黨 1124滅東廠

圖片來源：丁守中辦公室 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導
圖片來源：丁守中辦公室 提供

行政院長賴清德宣布停建深澳電廠，引發爭議。國民黨臺北市長參選人丁守中表示，民進黨連如此權謀手法都玩得出來，可見「選情爛到什麼地步」，不惜急轉彎也要避免民怨延燒。唯有民眾站出來，1124滅東廠、1124挺反空汙公投過關，才能有效制衡民進黨。

丁守中今早臉書po文做了以上表示。他也說，賴清德無異打了民進黨一堆人耳光。因為無論蘇貞昌、姚文智，乃至於經濟部、環保署官員，近來不斷拿自己的公信力幫深澳背書，力挺乾淨的煤，拿缺電風險恫嚇人民，「現在會不會有枉作小人的感覺」？

他也批評，剛剛請辭環保署副署長的詹順貴。今年三月投下關鍵票幫助深澳案闖關成功，揭開長達半年的深澳荒謬劇，當時還辯稱，個人喜好不能凌駕法律。現在賴清德卻證明，隨時隨地都可以髮夾彎，政黨利益隨時可以凌駕政策，但求選舉解套而已。

丁守中也批評，這半年來對台北、新北、基隆、宜蘭等地民眾的霸凌，以及因為民進黨錯誤政策引發的社會成本，卻是全民承擔。

丁守中也説，民進黨的反覆，證明人民才是對的！但要高度提防民進黨這種政策反覆、朝令夕改的新常態，因為今天為挽救低迷選情可以權謀交換、深澳喊停，難保選舉壓力過後，繼續大喊缺電，讓深澳再生回來，大台北民眾的健康將更沒保障。

(中時電子報)

就是這樣贏的！姚文智信心押在「… 賴清德髮夾彎很大 徐弘庭批：又…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。