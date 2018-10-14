全球唯二核航母國 美法海上拳頭比一比

2018年10月14日 01:00 中時電子報 楊幼蘭

美國「艾森豪」號與法國「戴高樂」號航母

核動力航母比傳統動力航母有效率，其中有兩個基本要因，第一、核能比化石燃料為彈射器和感測器提供了更多能量。第二、不用化石燃料節省了許多空間，能裝載更多飛彈與炸彈。

然而，目前世上只有兩個國家擁有核動力航母，那就是：美國和法國。

法國只有一艘核動力航母，也就是「戴高樂」號（Charles de Gaulle），而美國則有11艘核動力航母，其中包括「尼米茲」級（Nimitz-class）航母，以及「福特」級（Gerald R. Ford-class）航母。

「福特」級航母至今只有首艦「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）服役，但尚未經戰鬥洗禮，而「尼米茲」號航母（USS Nimitz，CVN 68）已於1975年服役，早就見識過許多戰鬥場面。

至於2001年服役的「戴高樂」號，已於2001年服役，見識戰鬥也已超過10年。

「尼米茲」號航母

《商業內幕》（Business Insider）與《海軍科技》（Naval-Technology）網從各層面切入，比較了兩國的核航母：

「尼米茲」級與「戴高樂」號航母最大的不同，就在於核反應器。「尼米茲」級航母有2具A4W核反應器，每具能提供550百萬瓦（Megawatts）的能量，而「戴高樂」號則有兩具K15核反應器，每具能提供150百萬瓦的能量。

「尼米茲」級航母每小時的航速超過34英里（約55公里），大概每50年要補充一次燃料，而「戴高樂」號每小時的航速約31英里（約50公里），每7年需要補充一次燃料。

另一個很大的差別就是大小，「尼米茲」級航母長約1,092英尺（約333米），而「戴高樂」號長約858英尺（約261米）。

「戴高樂」號航母

由於「尼米茲」空間較大，因此能搭載較多軍機執行任務。它能搭載超過75架軍機，如F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornets），還有EA-18G「咆哮者」（Growler）電子作戰機等。相對的，「戴高樂」號最多能搭載40架軍機，如法國達梭（Dassault）飛機公司的「飆風」（Rafale）戰機，還有「海豚」（Dauphin）直升機等。

此外，「尼米茲」的排水量為9.7萬噸，而「戴高樂」號為4.2萬噸。

而在武器方面，「尼米茲」級航母通常會攜帶約16–24枚RIM-7海麻雀（Sea Sparrow）或北約海麻雀飛彈。艦上有3或4座/枚方陣近迫防禦武器系統，或RIM-116公羊飛彈。

而「戴高樂」號則有4 套 8管史維（Sylver）垂直發射系統，可發射阿斯特（Aster）15型地對空飛彈，以及2套6管薩德哈爾（Sadral）防空自衛系統，可發射西北風（Mistral）防空飛彈，還有8座 20公釐F2近迫防衛機砲。

(中時電子報)