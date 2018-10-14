避免癌上身　防癌黃金10守則一次整理

2018年10月14日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

長大後唯一會讓我們做惡夢尖叫的只有癌症。不管罹癌風險高不高，大家都想要預防。我們整理出可實踐的防癌守則，幫助你平安。

1.和你的親友「坦誠」相見：

你需要有人幫你看光全身每一吋，包括背部、頭皮和其他很難自己察覺的部分，察看痣、疣顏色、大小的變化。女性要特別看腿部，皮膚癌通常長在這裡，男性要看脖子、頭和身體，這是最常被診斷出皮膚癌的地方。

2.遠離香菸、檳榔：

吸菸是肺癌最主要的危險因子，只要煙霧經過的管道包括嘴巴、喉頭、食道都可能罹癌，而且吸菸也會增加胃癌、攝護腺癌、肝癌、子宮頸癌的風險。好消息是，只要今天開始戒菸，15年內你的肺癌風險會降得和吸菸前一樣低。也要將這個消息分享給你身邊抽菸的人，因為你吸他的二手菸不只會增加肺癌風險，也可能增加40％得子宮頸癌的機會。

台灣更是「香檳酒」一家親，嚼檳榔的200萬人口超過九成也吸菸喝酒，罹患口腔癌的機會比一般人多123倍。

3.減肥：

美國癌症學會提出，只要過重或肥胖，女性將會增加20％、男性將增加14％癌症死亡率。衛生署建議大家將身體質量指數（BMI）維持在18.5～23.9之間，而且只要減掉多餘的體重，身體就會降低製造女性荷爾蒙，也就會降低乳癌、卵巢癌和子宮內膜癌的風險。

4.睡到自然醒：

別以為年輕泡夜店、通宵上網沒差，其實長期作息顛倒會增加男性攝護腺癌、女性乳癌風險，因為夜間燈光會使抑制惡性腫瘤的褪黑激素減少。

5.崇敬太陽：

要得到充足的維生素D，通常要靠曬太陽轉化成活性物質，這樣可以降低淋巴瘤、乳癌、大腸癌的風險。只是曬太多太陽也會造成皮膚癌的風險，因此建議身體的四分之一每天曬15分鐘太陽，只要超過就擦防曬乳。

6.吃魚：

Omega-3脂肪酸可以延緩動物身上腫瘤的出現，減緩腫瘤的生長，並降低轉移的風險。前美國白宮營養顧問西莫波羅絲（ArtemisSimopoulos）博士在《超完美OMEGA飲食》建議，一週至少吃兩次高脂魚，包括鮭魚、鮪魚、鯖魚（小型青花魚）、秋刀魚等。

7.吃得像兔子：

女性只要每週吃4～6種如香蕉、胡蘿蔔等抗氧化的蔬果，就能降低54％腎臟癌的機率。但還是要比研究多吃一點蔬果，別忘了癌症基金會推廣多年「蔬果五七九」，男性每天要吃9份、女性7份、小孩5份。

8.了解妳的性伴侶：

性生活複雜的男人可能會造成妳的不幸，因為多重性伴侶會使自己有持續感染HPV人類乳突病毒的機會。

9.每天運動流汗30分鐘：

最好的防癌密招就是一週運動5天，每天至少30分鐘。各種型態的活動都能降低男性荷爾蒙和女性荷爾蒙，這樣就可以降低相關的癌症如子宮內膜癌和卵巢癌和乳癌。運動還有「紅利」，因為會運動會增加大腸蠕動的速度，能預防大腸癌。

10.去做癌症篩檢：

衛生署國健局已經提供免費的大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌的篩檢，老話一句，早期發現、早期治療。

(中時電子報)