不給錢就不得好死 台中50元婆 一中生怒揭她「不real」

2018年10月14日 00:01 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

台中一中街近日出現一名自稱，沒錢坐車回台南的阿姨，一再的跟路人、學生要「「50」，一名觀察她幾天的高中生開始懷疑人生。一名高中生在社群網站《Dcard》分享自己的經歷，表示自己遇到這名聲稱自己從台南被騙到台中，沒錢回家所以想借個50元，就這樣以這個謊言不斷地借錢，如果遇到人家不給還會咒罵的阿婆。行徑相當離譜。並告誡大家，別助長阿婆的惡行。

原PO表示，因為自己就讀台中一中，常常會經過自己連續多日看到阿婆，目睹她向路人甚至重覆對他們討錢，而理由都是沒錢回家、沒錢吃飯、迷路了要打電話給家人等等，而每次索討的金額都是50元。原PO自己假設性的幫阿婆計算「騙愛心」收入，結果讓他懷疑自己讀書的目的。曾有高中生買了麥當勞給她吃，自稱「三天沒吃飯」的阿婆卻拒絕還說自己吃素，高中生又買了素的飯捲也遭到阿婆回絕：你不用買吃的給我啦！我不吃別人買的東西啦！雖然影片有試探意味，但原PO說，好心幫阿婆給他錢她並不會說謝謝，一副應該給的，若不給還可能被她咒罵，包含：「有錢不給她，會被阿婆詛咒，詛咒範圍包含被車撞、不得好死、考不上大學和重考十年等。」都是原PO親耳聽到。

原PO說，曾有善心人士拿出錢包證明自己沒有50元零錢能給她，阿婆竟表示，不然那張100塊也可以！讓他十分傻眼。而一中街附近有位嚴重駝背會失禁的老太太，因為有善良學生湊了200塊給她，50元阿婆竟眼紅叫救護車送走老太太，深怕生意被搶。PO文網友認為，給她錢真的不是做善事，有錢可以去跟一中街賣奇異果的精障阿伯買些水果，人家雖有障礙但也是自己打拼養活一家人，反觀這阿婆這樣，讓他覺得「噁心至極」。

網友看到後都紛紛撻伐這名50元阿婆的行為，「這樣騙大家的愛心真的不優」、「我遇到他3次，他3次都跟我說他車禍沒工作扯」、「阿婆真得很不real 賺很大...」。

(中時電子報)