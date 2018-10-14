高雄》沈富雄：韓國瑜不要把自己局限在高雄

2018年10月14日 00:46 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長參選人韓國瑜、館長直播抬槓，網路熱度衝破700萬；日前還有10萬網友看韓直播洗頭。前民進黨立委沈富雄在政論節目上直指，表示韓國瑜氣勢起來了！而現在整個國民黨中，有外溢效應的只有韓國瑜一個人，因此韓國瑜不要把自己局限在高雄。

沈富雄指出，醜人衣服多，光頭愛理髮，這是很弔詭的現象，理個髮5000人同時在看，表示他氣勢起來了，做什麼醜事大家都欣賞。

國民黨北侯南韓，沈富雄認為，國民黨這個作法不見得是對的，韓國瑜在高雄拚選戰，就隨他自己去搞，大牌去不要把他弄糟糕。而侯友宜在新北，以他的個性和目前的戰戰兢兢，是在守成，要他越過淡水河來到台北市輔選，意願恐怕不強。至於台中市，國民黨要舉全黨之力去拉抬，因為台中是採取傳統作戰的地方。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》點出，現在整個國民黨中，有外溢效應的只有韓國瑜一個人，因此韓國瑜不要把自己局限在高雄市，韓也知道，所以他常常到台北，若在台北搞得好，外溢效應也會幫了他在高雄的忙。而國民黨唯一要好好利用的，就是韓國瑜，至於要怎樣用韓國瑜，這個有很大的學問，這也是此次選舉最有趣的一面。主持人趙少康問：「怎麼用」，沈富雄回說：「我怎麼可以在這兒說，故意使人當選，你知道嗎？」沈富雄一說完，在場的人都笑了。

(中時電子報)