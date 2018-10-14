蔣孝嚴：中華文化具韌性 越反越有後座力

2018年10月14日 03:21 旺報 陳君碩

九州文化傳播中心主任王明鑒13日在「泰山論道」活動致詞。(陳君碩攝)

國民黨前副主席蔣孝嚴13日表示，中華文化的韌性無可比擬，用人為的政策越去反他，後座力越強，他相信兩岸關係只要堅定信心，終究會撥雲見日，應該共同創造一個共享的未來。

蔣孝嚴13日出席山東泰安舉辦的「兩岸暨全球華人敬天祈福活動」，他在「泰山論道」座談時的講話指出，大陸在文革時，台灣推動中華文化復興運動，並由蔣介石親自擔任總會長，足見台灣對中華文化的重視。

蔣孝嚴認為，儘管最近兩年台灣對中華文化採取一些「其他方向的做法」(指去中國化)，但他認為中華文化的韌性無可比擬，「你越反他，後座力是無比的大」，他指出，台灣的街道名，有四維路、八德路，也有忠孝、仁愛、信義、和平，顯示中華文化就在人民的生活當中；也有北平路、南京路、重慶路、濟南路、青島東西路，也證明兩岸的連結，他強調這些連結越是用人為的政策去反，後座力反而越大。

蔣孝嚴說，國共兩黨有愉快的過去，也有不愉快的過去，曾經合作抗日，但後來吵架，接著打架，「弟弟把哥哥打到台灣」，但他強調，這些都是過去，應該要誠實面對，並正面面向未來，儘管在政治上有差異，但傳統文化是兩岸共同享有的寶貝，他認為應當要在文化的基礎上，創造一個共享的未來。

蔣孝嚴以自身在敬天祈福活動觀望泰山的體悟指出，觀泰山有時候陽光普照，有時候會被烏雲擋住，兩岸關係也是如此，但九二共識就像泰山，是兩岸堅實的政治基礎不能動搖，「絕對要相信，最後要移開的，是那片烏雲，絕對不會是泰山」。

曾任職國台辦聯絡局的九州文化傳播中心主任王明鑒在會上指出，兩岸共同敬天祈福，為兩岸關係和平發展的正確方向，注入了文化活力，致力於兩岸融合發展和心靈契合，就是天心天德，維護兩岸關係和平發展，實現和平統一，就是天理天道，期盼兩岸心手相連，共同努力實現民族復興的中國夢。

(旺報 )