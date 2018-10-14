隱忍背部拉傷！老蕭登深圳開唱不打折

2018年10月14日 03:21 中時 尤嬿妮

老蕭昨在深圳舉辦演唱會。（華納提供）

老蕭昨在深圳舉辦演唱會。（華納提供）

蕭敬騰（老蕭）的「娛樂先生」演唱會13日在深圳舉行，開唱前夕老蕭因打籃球不慎拉傷背部，向來不喜歡麻煩別人的他，隱忍數天才在彩排前請同事幫忙準備貼布及藥膏，受傷一事才因此曝光；他昨強忍疼痛未捨棄任何演唱會橋段，堅持將完整節目內容呈現給歌迷，除了送上全新歌單，還獨撐高難度的大鼓秀。

老蕭向來不到最後關頭絕不開口喊痛，他經紀人Summer透露，其實老蕭之前看醫生時，就被叮嚀勿過度使用身體，但熱愛各項運動的老蕭勸不停；此次雖背部不慎受傷，但老蕭心情不受影響，彩排當天正是他擔任導師的《聲林之王》首播，他邊看節目邊排練，笑喊之後也要上網與觀眾互動；得知首集節目開紅盤，老蕭開心說：「能在節目中遇到這麼多有才華的年輕人，希望大家多給他們支持及鼓勵！」

老蕭昨演唱會4套精品服裝全面換新，其中一套由H&M與Maschino聯名的最新款式，老蕭獨步全球、成為首位穿上聯名款式男藝人，化身「時尚先生」營造不同視覺風格，令歌迷相當驚喜；演唱會結束後，老蕭馬不停蹄返台，將於今晚的Vogue年度盛會「Fashion Night Out」壓軸演出。

(中時 )