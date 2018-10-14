朱俐靜甜獻馬卡龍　14組歌手輪番飆嗓

2018年10月14日 03:21 中時 尤嬿妮

蕭秉治。（台灣角川提供）

陳勢安。（台灣角川提供）

許書豪。（台灣角川提供）

孟耿如。（台灣角川提供）

Taipei Walker為迎接19歲生日，13日晚間在信義區舉辦演唱會，包括陳勢安、朱俐靜、魏如昀、簡廷芮、蕭秉治（廷廷）、卓義峯、許書豪、孟耿如、張涵真、林采欣、有感覺樂團等人，共計14組藝人輪番嗨唱，為Taipei Walker生日獻上祝福。

活動一開始，朱俐靜推著鑲滿600顆馬卡龍的慶生蛋糕出場，除了為Taipei Walker舉行慶生儀式，她還一連獻唱三首歌，炒熱現場氣氛；6月推出首張專輯《凡人》的蕭秉治（廷廷），緊接在後登場，他一度走到台下與歌迷握手，掀起歌迷一陣的尖叫。

孟耿如跨界唱片發專輯，昨挑戰生平第一次Live演出，帶來男友黃子佼（佼佼）作詞的新歌〈幸福離島〉，雖臉上難掩緊張，但她表現穩定、頗有大將之風，主持人阿娟拷問孟耿如，男友黃子佼跟合作新歌的劉以豪哪個帥？她毫不猶豫地說出劉以豪的名字，笑稱「是實話」！她透漏開唱前私下練唱不下百次，佼佼除了嚴厲指導，有時還會直說「難聽死了」！

近期正在製作新專輯的魏如昀，透露專輯進度已超過五成，但接下來要幫剛宣布婚訊的姐姐魏如萱代班電台DJ的工作，相當忙碌；甫發片的卓義峯也帶來新歌與現場歌迷同樂，睽違10年再發片，真假音切換自如的好嗓音依舊讓歌迷聽得如痴如醉。

此外，許書豪也發揮了即興才能，在自己演唱的歌曲中，隨興的加上了許多的生日快樂的歌詞，創作力大噴發，帶給現場歌迷許多意外的驚喜。演唱會尾聲連續六年擔任活動壓軸的陳勢安登台演出，剛剛重感冒初癒的他狀態極佳，一連三首新歌讓現場歌迷樂翻天，他還代表Taipei Walker抽出機票送讀者歌迷，掀起演唱會最高潮。

(中時 )