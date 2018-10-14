賈靜雯痛失「家庭新成員」 哀嘆不是超人媽媽

賈靜雯哀慟鸚鵡驟逝。（取自臉書）

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咘咘（左）和波妞之前和鸚鵡玩得很開心。（取自臉書）
咘咘很有架式。（取自臉書）
一家和樂。（取自臉書）

賈靜雯9月初才開心宣布家裡添了「新成員」，送給女兒咘咘和Bo妞的禮物是養一隻玄鳳鸚鵡，女兒為牠取名為Eagel，可愛模樣讓姊妹倆愛不釋手。當時她除了透露養鳥和照顧小孩其實沒有差別，同樣需要細心照料，沒想到事隔短短1個多月就傳出鸚鵡驟逝，讓不少粉絲也跟著難過。

賈靜雯先前透露，從小鳥無毛養到長出毛髮，現在只要一叫牠的名字，牠就會馬上飛到肩膀撒嬌、親吻討摸，萌樣讓她覺得一切都值了。曾分享咘咘任由Eagel停在肩膀上，有時燦笑，有時雙手放在胸前露出靦腆笑容，被賈靜雯笑虧最近很愛走公主路線，「連鳥站肩膀都是公主臉」。至於Bo妞一樣天不怕地不怕，發現牠飛到肩膀，甚至吐舌大笑，被媽媽爆料：「依然想用嘴嘗試新東西，連鳥都要品嚐！」

賈靜雯回憶起過去每晚睡前和Eagel的親密時光，「昨晚還好好的，怎麼說走就走了」，讓她大呼「心好痛好難過，我是真的付出我的愛」。面對突如其來的死訊讓賈靜雯難以接受，她為了不讓女兒們擔心，強忍淚水告訴孩子「我只是過敏才會難受」，但咘咘察覺媽媽難受，緊抱著她，大哭說：「我不要媽媽傷心。」讓她心疼又無奈，「我真的不是超人媽媽」。

賈靜雯也有新體悟「生命真的無常，真心感謝所有出現的美好時光，何時消失，何時消逝……不是你我能決定」，同時苦惱今天該如何向孩子們解釋生命無常，網友紛紛留言安慰她「節哀，玄鳳真的比較嬌弱、容易生病」。

(中時 )

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