2018年10月14日 03:40 中時電子報 陳舒秦

牛頓發現了地心引力顛覆了當金世界,也為現今許多的科學奠定基礎。國外在研究牛頓的資料中發現,牛頓不只是一名科學家,同時也醉心於宗教,他曾預言世界將會在2060年「重啟」(reset)。

奧地利天文學家弗雷斯特(Florian Freistetter)最近發行了一本新書Isaac Newton, The Asshole Who Reinvented the Universe,接露牛頓其實是一個怪咖超級控制狂同時也是一個天才,但是卻極度的不善社交。牛頓曾做過一個瘋狂的研究,他把一根針插進自己的眼間裡,以求能發現光的本質。還曾在日蝕的時候,盡可能用力的、長時間的盯著太陽看,想知道這樣「對視力會有什麼影響」。

身為一名科學家,其實他真正熱心研究的是宗教及煉金術。牛頓在研讀了大量的聖經相關文獻後,曾做出世界將於2060年「重啟」(reset)的預測,並表示屆時神的國度(the Kingdom of God)會再度盛行。他堅信堅信上帝對未來早已做好安排。他從聖經中的一些預兆中推斷,2060年將會是一個全新的開始,在戰爭與浩劫過後一個新時代即將展開。

