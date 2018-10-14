週日偏涼 北部低溫21度！宜蘭大雨特報 高屏空品差

今（14日）受東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，低溫下探21度。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

週日出遊天，來看看天氣如何？今日受東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，低溫下探21度。北部、東半部地區有雨，氣象局今早也針對宜蘭縣發布大雨特報。另今天使臭氧濃度升，南部空品差，特別是高屏空品達到橘色警戒，外出請注意。

今（14日）北部、東半部地區有雨，氣象局今早針對宜蘭縣發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天受東北風影響，北部及東北部天氣稍涼；臺灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今日北部偏涼，白天高溫約23至26度，低溫下探21度，新竹以南及台東日夜溫差大，高溫約28～31度。紫外線指數為中量級，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

今日台灣中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日高屏空品區為「橘色提醒(對敏感族群不健康)」等級，中部、雲嘉南空品區、金門及馬祖為「普通」等級，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)

今（14日）北部偏涼，白天高溫約23至26度，低溫下探21度。（圖取自氣象局網頁）

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