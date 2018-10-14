衛武營正式啟用！北中南三大國家級表演藝術場館完整成形

2018年10月14日 05:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣藝文表演更進一步！各界期盼的衛武營國家藝術文化中心在今日（13日）正式啟用，將臺灣表演藝術推向新篇章。、《眾人的派對》等三段精彩節目。文化部長鄭麗君說：「衛武營開幕，代表由台北國家兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營北中南三大國家級表演藝術場館形構的國表藝中心終於完整成形。

衛武營國家藝術文化中心開幕日包括啟用典禮、臺灣唯一葡萄園式音樂廳首場正式表演《揭幕－璀璨閃耀》開幕音樂會。總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君等許多來自海內外貴賓都蒞臨祝賀，歡慶全臺最大劇院衛武營國家藝術文化中心誕生。

衛武營啟用後將成為南臺灣表演藝術旗艦場域，不僅是藝術匯集的平臺，更是眾人發聲的舞臺，除提供國內外表演團隊完善的演出空間，更期盼與各界的創作者激盪出更多火花與創作能量，並提供多元與豐富的演出節目，讓民眾浸潤在表演藝術的迷人世界中。

文化部長鄭麗君說：「衛武營開幕，代表由台北國家兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營北中南三大國家級表演藝術場館形構的國表藝中心終於完整成形，今後南台灣民眾想欣賞國際級的表演藝術終於不用再舟車勞頓，文化部也以實際行動支持，明年國表藝的年度預算將來到歷史新高的17.6億元，期待衛武營能帶領台灣表演藝術走向世界，挑戰卓越。」

(中時電子報)