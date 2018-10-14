10／14 三大報頭條要聞

2018年10月14日 07:24 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●行政院長賴清德宣布停建深澳電廠，引爆政院與新北市政府間戰火。新北市府質疑深澳電廠案從計畫核定、環評通過、公告，到編列預算，都是蘇貞昌任行政院長時政策，行政院則連夜搬出公文，指2010年朱立倫任行政院副院長時，就「深澳電廠更新計畫」編列3.8億經費。政院兩度回擊，新北不甘示弱，互指對方錯誤。

●沉寂已久的「世紀改壓」工程有機會重啟！台灣一般家庭插座都是110V（伏特），過去曾研究升壓成國際主流220V，但電器汰換過大而放棄。不過因改壓可節能，台電一直未放棄，近日獲學者提出新構想後，擬重推「溫和版改壓」。先要求未來新建大樓一律以220V配電，並配置同時可用110V與220V插頭的「四孔插座」，減少衝擊力，預計年底前向經濟部提案爭取修法。

●行政院長賴清德表態停止興建深澳燃煤電廠，但也引發「選舉考量」質疑。台北市長柯文哲13日被問及對此事看法，直言很驚訝，應該解釋清楚「為什麼過一個晚上突然電就夠了？」國民黨新北市長參選人侯友宜更重炮抨擊這是政治算計，並呼籲中央做到廢止環評審查報告、行政院正式公告、立法院正式決議3件事，人民才會相信執政黨真的停建深澳燃煤電廠。

●年底選戰勝下1個多月，民進黨中央的「軍師聯盟」搶救選情，到底能救多少縣市？身兼黨主席的蔡英文總統總是掛在嘴邊的「改革」，是真的民之所欲還是自我感覺良好，將受到檢驗。

◎旺報

●隨著年底九合一選舉越來越近，在陸打拚的百萬台商大軍動向如何，備受各界關注。有資深大陸台商直言，相較4年前地方選舉，此次台商更加踴躍回台投票，比例高出3、4成，希望藉由選票示警民進黨政府，「你錯了」。而諸如高雄、台中選情五五波，也都成為大陸台商圈熱議焦點。

●六都選舉倒數，近來國民黨高雄市長參選人韓國瑜的聲勢竄起，讓台商圈感到振奮，因為國民黨低迷許久，終於有戰將可提振藍營選民士氣。據了解，還有台商私下集資500萬元，交給國民黨，並指定要捐給韓國瑜；不過在台北市，台商圈則未必挺藍，直言柯文哲具有一定魅力，且「只要不是綠的，什麼事情都好辦」。

●美國持續對大陸示強，繼副總統彭斯之後，國家安全顧問波頓也表示，川普政府視中國是「本世紀主要議題」，他要求大陸「在貿易、國際、軍事和政治方面的行徑必須調整」。另一方面，《華爾街日報》透過對白宮高層的採訪後直指：中美瀕臨「新冷戰時代」。

●外媒指出，根據最新的衛星圖像顯示，解放軍海軍航空兵已經在廣西接收了4架最新型的轟-6J型轟炸機，預計解放軍將用該機巡航整個南海，其相較轟-6K有更大的載荷量，將能掛載更多的反艦飛彈，配合加油機能擁更大航程，將威脅到美軍在南海的「航行自由」活動。

◎工商時報

●台股上周五（12日）出現報復性反彈，然10月以來殺聲隆隆，總計大跌960點、跌幅達8.73％，不過，包括華邦電、日勝生、英業達等營收連5個月成長、本益比（PE）僅10倍左右的超跌股，上周獲法人青睞逆勢加碼，有機會展開絕地大反攻。

●美股在歷經先前連續兩天慘跌後，上周五在企業財報利多帶動下終於止跌反彈，3大指數連袂收高。儘管如此，過去一周跌幅仍深達4％左右，創下3月以來最大周線跌幅。

●隨著中美對峙情勢升高，美國副總統彭斯（Mike Pence）近日曾公開呼籲美國商界進入中國市場前要三思，並點名谷歌（Google）停止為中國開發審查版的搜尋引擎項目。

●在近期中美貿易戰愈演愈烈形勢下，中國大陸高層領導人一致表態力挺民營企業與國營企業同步發展，其用意顯為激發民間生產力，強化大陸應對外來經貿挑戰能耐；另外，也是為了扭轉外界的「國進民退」觀感，淡化黨國包攬色彩，以讓美國無由攻擊中方體制。惟大陸民營企業角色並不清楚，與官方關係亦相當微妙，其本質和海外的「私營企業」差異不小。換言之，大陸政府宜釐清民營企業定位，以減少外部質疑，並由此理順中外經貿關係。

(中時電子報)