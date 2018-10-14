MLB》紅鬍子逆轉炮 道奇G2扳平釀酒人

道奇騰納(中)敲出逆轉兩分全壘打，接受隊友祝賀。（美聯社）

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中時電子報

國聯冠軍戰G2，道奇打線再度發揮比賽後段的韌性，以4-3逆轉擊敗釀酒人，將系列賽扳成1勝1負。此戰與前役相仿，道奇都是在落後下追分，只是前一場沒追上而已，兩戰都是1分差的比賽。

道奇先發投手柳賢振撐到第5局才失守，他先挨了陽春全壘打，接著有兩人安打上壘。此時輪到國聯第一戰將葉利奇(Christian Yelich)打擊，道奇決定換投，並以敬遠四壞保送葉利奇，擠滿壘包，雖然沒賭到雙殺打，不過只掉了1分。釀酒人蕭(Travis Shaw)6局下又補了1轟，以3-0領先道奇。

7局上道奇馬恰多(Manny Machado)、貝林傑(Cody Bellinger)連續敲安打破鴨蛋，無人出局攻佔滿壘，有大反撲之勢。但釀酒人賭到了雙殺打，道奇單局只追回2分。

領先僅剩1分的釀酒人8局上沒有及時換投，終被道奇「紅鬍子」騰納(Justin Turner)敲出超前的2分全壘打，這一轟逆轉了此役的勝負，也中斷釀酒人自9月23日以來的12連勝氣勢。騰納前役9局上苦吞再見三振，這一棒下去什麼仇都報了。

道奇一共出動8位投手，先發的柳胖獨撐4.1局2分責失，可說不辱使命。釀酒人麥利(Wade Miley)雖然投得更好(5.2局無失分)，可惜他們的打線沒有像道奇那樣的韌性。

國聯冠軍戰採用主場2-3-2制度，接下來兩軍休兵1日，移師道奇主場進行3連戰。

(中時電子報)

文章來源：關鍵時刻吞老K 道奇普伊怒折球棒

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