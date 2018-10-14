手殘救星！她曝臉書 Messenger正測試這項新功能

2018年10月14日 08:09 中時電子報 戴安瑋

臉書正測試Messenger訊息收回功能。翻攝《 The Verge》

許多人使用Facebook 通訊軟體 Messenger，多有誤傳訊息無法收回的經驗，現Facebook正在測試「收回訊息」新功能，未來可望開放使用。

今年4月因「劍橋分析」事件導致臉書部分用戶個資外洩，掀起輿論風波時，曾爆出臉書創辦人馬克祖克伯等少數高層，在使用 Messenger 傳訊時，對已發送出去訊息享有「收回訊息」功能專屬特權，根據《 The Verge》 報導，爆料專家Jane Wong近日從Android的初始編碼中，發現Messenger長按訊息除了顯示刪除，另多了一個Unsend Message（收回訊息）的功能。

Jane Wong表示，收回訊息是有時間限制的，這部分就跟Gmail的Undo send相似，在送出後30秒內收回有效，但沒提到Messenger收回訊息時間限制。

對此，臉書發言人回應，「Facebook在向公眾發布產品和功能之前，會對其進行內部測試，以便確保體驗的質量」。

另外媒《 TechCrunch 》報導，TechCrunch 最近曾再向臉書詢問，證實 Messenger 將會新增「收回訊息」功能，並開放讓所有臉書用戶使用，至於上線時間點，則尚未有具體消息。

目前Line上的訊息，是24小時內可以刪，FaceBook的Messenger 訊息是無法刪的。

(中時電子報)