高雄》韓國瑜這篇貼文引發極大共鳴 底下留言好震撼！

圖為國民黨高雄市長參選人韓國瑜11日出席「高雄姐妹力挺韓國瑜之友會」，受到現場爆滿的姊姊妹妹們熱情歡迎。（資料照,林宏聰攝）

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中時電子報
／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜人氣超夯，近日無論是直播或上政論節目都有超高觀看數。韓國瑜昨天在臉書PO出「讓我們的孩子與國際接軌」一文，底下則有不少曾在國外生活或長年北漂的的高雄人留言說要投給韓國瑜，有名網友直言「看了有點震撼」。

韓國瑜昨天在臉書貼文指出要讓孩子與國際接軌，他說若主政高雄，教育一定是市府預算裡重中之重的投資，雙語教育、國際接軌以及合理的配套設施會一直是他們堅持的方向。他說老師的角色也十分重要，因為他們就是打造未來的工程師，讓老師們能夠安心地回歸單純教學，絕不放棄任何一個孩子，也是他們努力的目標。

為了達成這些方向與目標，韓國瑜說，一定會面臨到「Money、Money 、Money」的挑戰，所以他主張絕不亂開支票，而是先帶著各行各業一起賺錢拚經濟，一面還債，一面投資下一代，高雄才會有一個值得想像的遼闊未來。

對此，多數網友贊同韓國瑜的政見，有些曾在國外生活過或者北漂許久的高雄人也來留言，並表示「我是北漂11年、剛回到高雄的老師，深深感受到北高教育資源真的差很多！高雄孩子們的心胸與眼界，有很大的進步空間！」、「韓市長加油！外漂青年就算住月球也要回去投給您！」這些留言讓網友不禁大呼「看了有點震撼」。

此外，也有許多網友留言表示「教育的投資應該大於軌道建設 這樣高雄才能一代一代的繁榮下去」、「終於有明眼人開始把重心放在下一代的競爭力培養與教育上了」、「雙語教育這個好」、「『讓我們的孩子與國際接軌』說出所有為人父母的心聲了」、「雙語這方向很正確」、「很久沒關心政治了，但突然覺得高雄有一線希望的感覺」。

(中時電子報)

文章來源：韓國瑜臉書

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