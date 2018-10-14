氣候變遷！台灣旱澇不均怎治水？水利署怎麼說

2018年10月14日 08:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化持續增溫，南北極冰帽冰山的融解，將造成全球海平面上升！？今年823水災，造成中南部嚴重水災，災損初估逾上億。台灣身處於全球化，未來該如何應變，水利署表示，治水一步步務實進行，會整體規劃因應氣候變遷考驗。

治水工作是長期性的，除要有全面的整體規劃，也需要中央與地方政府共同推動，水利署自95年推動易淹水地區水患治理計畫，103年接續辦理流域綜合治理計畫，及後續進行前瞻計畫等水利建設，一棒接一棒執行治水工作來持續努力改善，以因應氣候變遷的威脅。

水利署表示，前述二計畫截至目前為止，已完成約1,007條排水及33條河川綜合治水規劃，並據以辦理各項治理工作，「流域綜合治理計畫(103-108年)」執行單位包括水利署、營建署及農業委員會水土保持局、林務局、農田水利處、農糧署及漁業署等，截至107年9月底止執行率為98.17%，至少已完成縣、市管河川及區域排水整治199公里，雨水下水道施設82.47公里，農田排水設施改善68.32公里，農糧作物及水產養殖保護面積135.13平方公里，控制土砂產量931.8萬立方公尺，改善淹水面積達226平方公里。

近兩年來，各地完成之流域綜合治理工程，均已陸續發揮功能，如彰化縣洋子厝排水系統於整治前，93年七二水災淹水面積254公頃，在完成11件計畫工程後，107年0702豪雨淹水面積減為12公頃；而雲林縣馬公厝排水系統於整治前，97年卡玫基颱風淹水面積826公頃，在完成15件計畫工程後，106年0601豪雨淹水面積減為250公頃，下游沿海已完成治理渠段幾乎無淹水。

又如高雄市旗山區新光、鯤洲抽水站改建工程，於今年0823豪雨期間，旗山站最大24小時降雨量達540毫米，高雄市政府水利局協調施工廠商提前運轉抽水機組，發揮排洪功能，有效減緩淹水災情。而在法規方面，流域綜合治理計畫推動之出流管制及逕流分擔工作，原預定108年底提出修法草案，經水利署及各界支持與努力，亦於107年5月完成水利法修正工作，也較原預定進度提早1年半以上。

水利署指出，面對氣候變遷更嚴峻挑戰及產業發展所需，行政院復於106年11月核定以開源、節流、調度、備援四大策略為基礎的穩定供水政策，並透過前瞻基礎建設及相關重要公共建設計畫加速推動。目前相關工作已有初步成果，如中庄調整池、湖山水庫、曾文加高及鳳山溪再生水等水資源工程均已完成，加上積極推動自來水減漏工作，已可增加每日約73萬噸水量，相當於新竹及屏東一日用水量總合；後續各項前瞻基礎建設及相關穩定供水方案將持續推動，預期執行完成後總計可增加每日519萬噸水源，以因應氣候變遷提升水資源供應韌性與確保120年水資源供應無虞。

(中時電子報)