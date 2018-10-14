中市西屯福聯社區演出「花菜餐廳」成為區里最夯舞台劇

2018年10月14日 09:23 中時 盧金足

台中市年底將舉辦花博盛會，區里紛紛響應花博，西屯區福聯社區發展協會社造成果「囍迎花宴、幸福聯連」劇場，以「家」為主題，演出「花菜餐廳」舞台劇，邀請社區民眾及國安國小學生觀賞，舞台劇生動的描述雙方家長的婚嫁戰爭

，在爭議話題中穿插有趣對話，演出贏得全場爆笑掌聲。

「花菜餐廳」舞台劇，以一間30年老店「花菜餐廳」裡的總舖師「大白菜」的兒子「太陽花」，愛上了知名主播「紅玫瑰」，原本看似一段天作之合的姻緣，卻在女方家長「蘭花

」的大力反對下，起了很大的波折，社區民眾素人上場，里民稱讚演技不輸大明星 。

西屯區長何國裕表示，福聯社區位於美麗的大肚山半山腰上，生活環境以大樓型住宅為主，因此社區居民之間互動機會不多，福聯社區自2017年參與西屯區公所社造點計畫，搭配台中世界花博以「花」現福聯「卉」幸福社區劇場串連居民的情感。

以大肚山的花卉種類擬人化為「花仙子」挖掘社區在地故事，培養社區長者及志工組成社區劇團，將傳統藝術、歷史文化、地方特色、公共議題、親子關係議題融入劇本，增加機關學校與居民之間的交流，與周邊大樓舉行巡迴展演，成為社區最夯的劇團。

福聯社區推動社區故事劇場，將靜態的地方人文及社會議題，採動態劇場呈現，以「花菜餐廳」為劇場背景，讓社區居民體驗編輯、型塑作品成就感，發揮創意將花朵植物轉化成人物，走入社區劇場空間，反映出社區中人與人之間的故事

，圓滿完成幸福歡喜的社區婚宴。

(中時 )