看屋看到談戀愛 正妹「越想越不對」勒索＋追殺房仲

2018年10月14日 09:19 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台中一名正妹護士小雅(化名)3年前到台北看房子，林姓房仲與小雅越聊越投緣，在車上與她舌吻，提議小雅一起同居，未料幾天後林男接到電話，索討百萬遮羞費，否則就要提告。結果林被控妨害性自主獲判無罪，小雅得知提告敗訴氣得當街猛砍林男，反被依殺人未遂判處5年4個月有期徒刑。

判決書指出，小雅2015年到台北看房子，因此認識林姓房仲，由於林男介紹的租屋價格超出她的預算，小雅看了幾間都不滿意，晚餐時林男突然提議小雅可以與他同居，小雅當下雖覺得怪怪的，擔心拒絕會遭遇不測，只好答應林男載她回桃園，小雅指控，途中林男狼性大發，對她舌吻，伸手猥褻，她自認遭受「委屈」，假扮黑道向林男索討100萬元。

林男挨告妨害性自主直呼委屈，供稱在車上與小雅相談甚歡，小雅暢談妹妹逃家、養狗等家庭私事，且小雅沒拒絕他牽手、親吻等動作。林男提出電話錄音證明清白，電話對話可知小雅被「玷汙」後，仍親密地對林男說「可是你都那麼忙」，感謝對方答應載她上下班。另外小雅同意把家人的車借給林男開，讓林男上樓搬運行李，種種舉止與常理相悖，法官一審判林男無罪。

小雅自認正義未得伸張，羞憤交加，去年持刀到林男住家樓下堵人，猛刺林男頸部、腹部，林男險重傷身亡，小雅被依殺人未遂罪，判處5年4個月有期徒刑，檢察官替小雅「追回公道」提起上訴，法官根據LINE對話紀錄，認定小雅與林男有說有笑，2人確實關係曖昧，駁回上訴，再度判林男無罪。

(中時電子報)