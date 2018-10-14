百年首次火車站前放電影！見證台中火車站光榮新生

2018年10月14日 10:12 中時 盧金足

台中市政府為慶祝鐵路高架化即將全線通車，特別規畫「舊城新生博覽會」系列活動，其中由台中市政府新聞局和秀泰影城共同舉辦的「車頭棒電影」露天電影院，13日晚上在舊台中火車站前廣場登場，特別放映奧斯卡最佳動畫長片《可可夜總會》，市長林佳龍也出席與市民朋友一起享受美好的觀影時光並見證台中火車站的光榮新生。

「車頭棒電影」由新聞局和秀泰影城共同舉辦，包括林佳龍、新聞局副局長呂美莉、交通部台灣鐵路管理局台中運務段段長蘇鎮霖、台中火車站站長葉仁和、中區區長黃至民等人皆到場共襄盛舉。

林佳龍說，台中火車站三代同堂，舊台中火車站101年來第一次播放露天電影，期待火車站成為市民的廣場，月底台中鐵路高架捷運化，台中進入新的鐵道時代，「台中大車站」計畫、「綠柳川整治」及「文化復興」這三支箭點亮中區再生，帶來人潮及商機，連帶周邊的老舊建築都有新的飯店進駐，市民見證舊車站的重生。

台中市舉辦「舊城新生博覽會」，包括車頭棒電影、城市光影節、民歌演唱、川川市集等，一方面迎接下個月的花博，另一方面把舊城新生透過各式活動，讓市民感受城市的光榮感，也慶祝台中市即將迎接新的時代。

台鐵台中運務段段長蘇鎮霖表示，台中車站是台鐵唯一一座三代同堂的車站，也是最宏偉壯觀的車站，台中火車站舊站及新站的商業區已於9月底由在地企業「德昌營造」以31億元得標，取得50年的營運權，未來將由在地的企業經營在地的車站，大台中的發展精彩可期。

新聞局指出，台中火車站是全台獨有的「三代同堂」車站，第一代在地下，第二代是平面的紅磚造車站，第三代是高架新站；台中火車站的建立，聯絡了南北、山海線經濟動脈之要隘，同時更帶動中部地區多元發展。

在都市記憶中，台中火車站扮演多重角色，不單為大眾運輸之脈絡點，亦為節慶活動最佳場所及展覽會場。在台中大車站計畫的推動下，站前廣場已成為現代化都市休閒的複合空間，與百年老車站景觀共融，體現歷史風貌再生與活化。

近年來中區的藝文氣息逐漸濃厚，豐富的文化涵養和特殊的舊城景觀是中區特有優勢，市府打造「中山73」影視藝文空間，預計10月底試營運，未來播放非主流電影、紀錄片等類型電影，成為台中首座DCP（數位拷貝）非商業放映空間。

新聞局推動「中山73」成為一座舒適的文化空間場域，未來不僅能看電影、聽講座，還能享受美食，希望帶動中區再生外，也讓影視音產業在台中蓬勃發展，吸引觀影人潮回到中區。

(中時 )