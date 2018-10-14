老師詹卿花退而不休 成為全方位家庭輔導志工

2018年10月14日 10:13 中時 林志成

基隆深奧國小退休老師詹卿花，自民國80年即在基隆市家庭教育中心擔任諮詢組志工工作，這一待，就是27年，她從輔導的第一線，透過孩子的家庭問題，更深入瞭解孩子的心，最近被選為教育家典範人物。

詹卿花曾歷任新北市濂洞國小、鶯歌國小及瑞芳國小教師及基隆市深澳國小教務主任的詹卿花，並長期在基隆市家庭教育中心擔任志工。

秉持著「人是可以改變的」、「父母是孩子的重要支柱」、「每個人都是自己問題的專家」的信念。詹卿花進入家庭教育中心當志工以來，許多父母為了改變困境而來求助，雖無法直接為他們解決問題，但她總是傾聽陪伴，言談之間，便不知不覺找到出路。

「表面上是擔任志工，服務別人，但受惠最多的其實是自己。」詹卿花分享，對年輕教師來說，光是管理班級秩序，引導所有學生在課堂上融入學習，就是一門很大的學問，尤其當無法融入的學生人數一多，常會讓場面失控，導致教學無法順利進行。

「我在年輕時，也常會擔心自己是因為缺乏權威，才會帶不好班級。但在中心接觸更多輔導技巧後，當自我的「覺察能力」提高後，就比較不會有這類擔心，更能發現每個孩子的不同需求。」

「有時候，輔導工作最重要的目的，還是讓父母懂得去同理孩子。」詹卿花說，尤其當孩子升上高年級，或是進到國中的青春期階段後，開始變得不聽話，各種問題層出不窮，這時她常會提醒父母回想，自己在年輕時是否也經過這個階段。「畢竟先同理孩子，與孩子對話時，才不會是對立的狀況，讓互動關係更陷入惡性循環。」

在教育崗位上服務了31年，8年前已退休的詹卿花，最高興的是能投入更多時間在中心的輔導工作上。「以往每周只能抽出半天時間，現在退休後，有更多時間投入中心的各類家庭教育活動、成長團體，將多年來的輔導經驗，分享給更多需要的家長。」

(中時 )