台北》DPP議員批韓國瑜濫發獎金 看看北農基層拍賣員心聲

2018年10月14日 10:21 中時電子報 邱文秀

臉書粉絲頁韓國瑜民間粉絲團（志工團)有一篇北農基層拍賣員的心聲，內容提到每天晚上11點起床夜勤，天天爆肝工作，白髮狂生，底薪只有32640，買不起房連家都快養不起，領個獎金被外界嫌給多了，悲憤到想哭。(韓國瑜民間粉絲團（志工團)

北農基層員工血淚辛酸的心聲。(韓國瑜民間粉絲團（志工團)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜任北農總經理時，因發獎金給員工被民進黨台北市議員輪番質詢重批。臉書粉絲頁韓國瑜民間粉絲團（志工團)有一篇北農基層拍賣員的心聲，內容提到每天晚上11點起床夜勤，天天爆肝工作，白髮狂生，底薪只有32640，買不起房連家都快養不起，領個獎金被外界嫌給多了，悲憤到想哭。

高雄市長參選人韓國瑜任北農總經理時，因發獎金給員工被民進黨台北市議員輪番質詢重批。並因他發放8400萬獎金給員工的事，遭北檢約談。韓國瑜當時在記者會上強調，公司賺錢本來就該發給勞工，「勞工不是民進黨心中最軟的一塊嗎？我不覺得我有做錯，照顧勞工完全沒錯，這是我該做的。」

2016時民進黨台北市議員王威中、高嘉瑜在議會質詢重批韓國瑜濫發獎金給北農員工，不適任繼續當北農總經理，韓國瑜被逼出王世堅金句「不分 OVER MY DEAD BODY!」

高嘉瑜在質詢時認為，北農賺的錢並不是來自於拍賣員，只是拍賣員有一定的努力，但盈餘的暴增並不是來自於拍賣員的努力，而讓盈餘有所增加，倍增了十倍，因此得到十倍的獎金。而是因為菜價的飆漲，因為我們這些公家相關機構的採用、採買，導致盈餘暴增。所以她要問，韓總經理還要堅持這樣的做法是對的嗎?堅持要繼續發獎金嗎?

這段影片播出後，臉書粉絲頁韓國瑜民間粉絲團（志工團)在2016年12月貼出一篇北農基層拍賣員的心聲。

內容提到，他每天工作十幾個小時，不論晴天颱風，都不能請假，每天晚上11點起床工作，天天夜勤，用「健康換生活」，高血壓、脂肪肝、新陳代謝疾病等都只是基本消費。女兒7歲了，陪伴她的時間卻少之又少。時間都貢獻給市民跟農民，對不起他的家人。周休二日是什麼他不知道，颱風天風雨再大都要去公司上班。

一堆門外漢因為菜價上漲飆罵他們，殊不知拍賣員只是「橋梁!橋梁!橋梁!」買高也罵，買低也罵，壓力真的不是凡人能承受的，三個月染一次髮不是因為愛漂亮，是因為白髮長得太快。

薪水底薪只有32640，他真心認為不多，買不起房子也快養不起家，中華民國政府跟台北市政府都管他們，但連公務員的資格都碰不上邊，公司發個獎金外面風風雨雨嫌發多了，讓他感嘆真的很可悲，難受到想哭。

(中時電子報)