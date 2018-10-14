台北》DPP議員批韓國瑜濫發獎金 看看北農基層拍賣員心聲

國民黨高雄市長參選人韓國瑜任北農總經理時，因發獎金給員工被民進黨台北市議員王威中、高嘉瑜在議會質詢重批。(Youtube截圖)

友善列印
中時電子報
臉書粉絲頁韓國瑜民間粉絲團（志工團)有一篇北農基層拍賣員的心聲，內容提到每天晚上11點起床夜勤，天天爆肝工作，白髮狂生，底薪只有32640，買不起房連家都快養不起，領個獎金被外界嫌給多了，悲憤到想哭。(韓國瑜民間粉絲團（志工團)
北農基層員工血淚辛酸的心聲。(韓國瑜民間粉絲團（志工團)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜任北農總經理時，因發獎金給員工被民進黨台北市議員輪番質詢重批。臉書粉絲頁韓國瑜民間粉絲團（志工團)有一篇北農基層拍賣員的心聲，內容提到每天晚上11點起床夜勤，天天爆肝工作，白髮狂生，底薪只有32640，買不起房連家都快養不起，領個獎金被外界嫌給多了，悲憤到想哭。

高雄市長參選人韓國瑜任北農總經理時，因發獎金給員工被民進黨台北市議員輪番質詢重批。並因他發放8400萬獎金給員工的事，遭北檢約談。韓國瑜當時在記者會上強調，公司賺錢本來就該發給勞工，「勞工不是民進黨心中最軟的一塊嗎？我不覺得我有做錯，照顧勞工完全沒錯，這是我該做的。」

2016時民進黨台北市議員王威中、高嘉瑜在議會質詢重批韓國瑜濫發獎金給北農員工，不適任繼續當北農總經理，韓國瑜被逼出王世堅金句「不分 OVER MY DEAD BODY!」

高嘉瑜在質詢時認為，北農賺的錢並不是來自於拍賣員，只是拍賣員有一定的努力，但盈餘的暴增並不是來自於拍賣員的努力，而讓盈餘有所增加，倍增了十倍，因此得到十倍的獎金。而是因為菜價的飆漲，因為我們這些公家相關機構的採用、採買，導致盈餘暴增。所以她要問，韓總經理還要堅持這樣的做法是對的嗎?堅持要繼續發獎金嗎?

這段影片播出後，臉書粉絲頁韓國瑜民間粉絲團（志工團)在2016年12月貼出一篇北農基層拍賣員的心聲。

內容提到，他每天工作十幾個小時，不論晴天颱風，都不能請假，每天晚上11點起床工作，天天夜勤，用「健康換生活」，高血壓、脂肪肝、新陳代謝疾病等都只是基本消費。女兒7歲了，陪伴她的時間卻少之又少。時間都貢獻給市民跟農民，對不起他的家人。周休二日是什麼他不知道，颱風天風雨再大都要去公司上班。

一堆門外漢因為菜價上漲飆罵他們，殊不知拍賣員只是「橋梁!橋梁!橋梁!」買高也罵，買低也罵，壓力真的不是凡人能承受的，三個月染一次髮不是因為愛漂亮，是因為白髮長得太快。

薪水底薪只有32640，他真心認為不多，買不起房子也快養不起家，中華民國政府跟台北市政府都管他們，但連公務員的資格都碰不上邊，公司發個獎金外面風風雨雨嫌發多了，讓他感嘆真的很可悲，難受到想哭。

(中時電子報)

高雄》韓國瑜這篇貼文引發極大共… 基隆》林右昌競選總部成立 謝立…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。