驚！鄰居常聽到動物吼聲 原來他頂樓養3隻獅子

2018年10月14日 10:28 中時電子報 戴安瑋

48歲的墨西哥商人羅德里格斯在二樓民宅頂樓飼養3頭獅子，每人每隻吃10公斤雞肉。（法新社）

48歲的墨西哥商人羅德里格斯與獅子。（法新社）

48歲的墨西哥商人羅德里格斯在二樓民宅頂樓飼養3頭獅子，從來不會打架，也與他們家養的洛威拿犬成為好朋友。（法新社）

許多人養狗、養貓、養烏龜當寵物，但48歲的墨西哥商人羅德里格斯在首都墨西哥城市郊的一棟2層民宅頂樓，養了3頭獅子，其中2頭是罕見的白獅子，常傳出獅子的咆哮聲，引起鄰居抗議，報警後調查員上門發現是獅子。羅德里格斯出示飼養證明，但不透露細節表示，養獅子是希望他後代能看到美麗的動物。

綜合媒體報導，羅德里格斯養獅子已養20年，他將頂樓外牆以白色鐵欄杆加高，但透過小鐵窗與獅子互動，每天每隻餵食10公斤雞肉，他說，只要填飽牠們的五臟廟，就不會因覓食焦慮而打架，也與他們家養的洛威拿犬成為好朋友。

不過，羅德里格茲也向《法新社》坦承，屋頂不是最好的飼養環境，「最適合獅子的環境是非洲大草原，牠們可以自由奔跑」、「住家屋頂的外牆有用鐵欄加高，防止獅子逃脫，也在地板放置木板，讓獅子舒適地活動」。

這3頭獅子都是羅德里格斯合法買來的，但他不願透露細節，只表示獸醫、政府官員會探望，確保牠們受到照顧。不過官員仍認為，獅子的居住環境不佳，要求改善。官員仍認為，獅子的居住環境不佳，要求改善。英國廣播公司（BBC）也報導，官員周五（12日）已要求羅德里格茲提供飼養證明，如果他無法提出，可能會被列案。

羅德里格斯自許為生態保護主義者，他有足夠的空間及設備飼養大貓；豢養獅子是希望後代能繼續看到這些美麗的動物。他強調，這3頭獅子溫馴、乖巧，反而是「有些人比寵物獅更危險」。

(中時電子報)