新竹地檢淨選活動 首創QR code便利檢舉

2018年10月14日 10:37 中時 徐養齡

檢察官們為活動做宣導。（徐養齡翻攝）

淨化選舉風氣，新竹地檢署14日上午在十八尖山舉辦「淨山向前走 淨選要幫手」的宣導活動，多名主任檢察官及眾多語彙者穿著象徵檢察公益形象的紫色T恤淨山，盼能藉由淨山活動，倡導淨選理念，並安排有反賄選民主體驗教室及有獎徵答活動。

此活動由新竹地檢署、新竹榮譽觀護人協進會、台灣更生保護會新竹分會、犯罪被害人保護協會台灣新竹分會辦理，並與新竹市政府政風處、環保局等單位合作。

新竹地檢署檢察長徐錫祥表示，本次九合一基層公職人員選舉，選情相當激烈，買票者多藉由「老人」及「家庭」為主要對象，一旦遭到查獲，造成被買票之老人、家庭所有成員，需面臨警調移送及受檢察官訊問之刑事訴訟程序，尤其對老人家及行動不便者，有相當心理壓力，一趟程序下來非常折磨及辛苦，檢察官在依法辦理之餘，內心亦相當不捨。

「蓋房子最怕偷工減料，買菜最怕不青，選舉最怕選錯人影響子孫未來」，徐錫祥表示，希望新竹地區的民眾有淨選意識，尤其是老人家，為了子孫好，該講出來的就要講出來。

一旦被候選人以提供金錢、招待旅遊、免費餐飲、走路工，甚至是獲餽贈家電等方式買票時，務必利用新竹地檢署免付費之檢舉專線0800-024-099（撥通後按4）進行檢舉，不但有豐富的檢舉賄選獎金，還可讓賄選者當選無效，才不會選前發錢選後收錢，更可以健全新竹地區之民主政治發展，這才能彰顯長輩愛護晚輩的心意。

此外，民眾除了可以藉由檢舉專線電話檢舉賄選外，新竹地檢署特創以QR code掃描方式，便利民眾可以直接以手機連線上傳資料進行檢舉，民眾可以就近至住家附近統一及全家便利超商、派出所及公家機關之反賄選海報中查詢檢舉賄選QR code，以便以更隱密、更迅速、更直接的方式檢舉賄選。

(中時 )