有望成藍軍新太陽？鈕則勳點出侯友宜、韓國瑜最大優勢

圖為國民黨高雄市長參選人韓國瑜(左)、國民黨新北市長參選人侯友宜(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

年底選舉將近，在六都當中，國民黨在新北的選情穩定，且在台中、高雄兩地與民進黨打成五五波。中國文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳認為，侯友宜、韓國瑜二人的政治魅力愈來愈強、支持者的基礎愈來愈穩固，連帶也使政治能量愈來愈強，有可能成為藍軍日後最具民意基礎的新升太陽。

新北市長一役，藍綠皆有輸不得的壓力，據《旺旺中時》最新民調顯示，國民黨參選人侯友宜以49.4％支持度領先蘇貞昌的32.8％，兩人差距達16.6％；交叉分析顯示，在青年選票上，侯、蘇兩人戰得難分難解，青壯選票將成為新北市決勝的關鍵。對於深澳電廠議題，國民黨新北市長參選人侯友宜認為，深澳電廠影響市民健康與環境生態，行政院須正式公告停建、廢止深澳電廠環評並撤案、立法院做出決議，達到這3要件，深澳案才算落幕。

在高雄市的部分，韓國瑜人氣高漲，不僅網路聲量高，民調也緊咬民進黨高雄市長參選人陳其邁。高雄向來是綠營鐵票倉，韓國瑜的崛起也讓民進黨開始緊張，頻頻出招，讓外界高度關注高雄這次是否會翻盤。

對此，鈕則勳在《NOWnews》的名家論壇中指出，侯友宜直攻深澳電廠的議題操作，讓民眾認為是侯的堅持迫使政府退讓，捍衛新北市民權益，更可能放大侯的能量及拉高其格局。而「國民黨靠韓國瑜、比韓國瑜靠國民黨要多得多」的聲音越來越多，使得韓變為國民黨中一顆躍升的太陽。這股「韓流」旋風確實能讓國民黨已然渙散的高雄基本盤注入強心針，就算這次選舉無法一舉拿下高雄，韓在國民黨的後勢仍可期待。鈕認為，隨著侯與韓聲勢的強化，這二人還真有可能成為藍軍日後最具民意基礎的新升太陽。

(中時電子報)

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