貿易戰狂扯後腿！福特暴跌43％ 陸7年來最慘車市

貿易戰打擊之下，9月份中國汽車銷量下降達11.6%，成為2012年以來最慘的中國車市。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

汽車業一直是中國經濟穩定成長很大的驅動力，但卻遭到貿易戰瘋狂打擊，以及經濟放緩和汙染等因素影響，造成9月份中國汽車銷量下降達11.6%，來到只剩233萬輛，是2012年以來最慘的中國車市。

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其中，美國車商福特(Ford) 9月份在中國的銷量更大幅下滑43%，暴跌數字驚人。自今年年初以來，福特股價至今已下跌30%。

根據《商業內幕》(Business Insider)報導，由於川普不斷提高貿易關稅，再加上中國經濟剛好面臨放緩，導致福特汽車9月份在中國的銷售急遽下滑。福特公司日前公布的官方數據顯示，9月份中國整體銷售額比去年同期暴跌43%。今年1-9月在中國的銷售量，則比去年同期下滑30%。

福特在中國的其他合夥企業，9月份汽車銷售額也全面下降，無一倖免，相當慘烈。更慘的是，這個下滑的情況正好與中國車市的銷售數字普遍吻合。根據中國汽車工業協會的數據指出，9月份中國汽車銷量下降11.6%，成為7年來最大降幅。

另據《Oilprice.com》報導，中國汽車銷售量已經連續第3個月下滑，8月份下降3.8%，7月份下降4.0%。

報導認為，貿易戰正在影響中國不生產汽車的外國汽車製造商和電動汽車製造商。

(中時電子報)

文章來源：Ford's sales in China collapsed 43% in September amid Trump's trade war and an economic slowdown

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