NBA》拒絕跟勇士隊友溝通 麥克考被爆耍大牌

2018年10月14日 11:02 中時電子報 黃及人

看來麥克考續留勇士希望越來越渺茫了！《The Athletic》記者馬庫斯湯普生14日爆料，遲遲不肯跟勇士續約的麥克考，最近完全拒絕所有隊友的溝通或建議，甚至部分勇士球員認為麥克考開始耍大牌了，希望球隊趕緊把他釋出。

身為勇士過去兩年奪冠成員之一，麥克考接連拒絕勇士提出1年170萬美元與2年520萬美元的續約報價，至今仍屬受限制自由球員，問題是其它球隊也沒興趣跟他提出報價讓勇士匹配，導致談判陷入僵局，麥克考也沒在熱身賽出場。

根據馬庫斯湯普生引述勇士球員說法，不少勇士隊友都找過麥克考談話，但他一律不做回應，甚至把隊友拒於門外，其中包含向來最挺他的柯瑞，造成部分勇士球員心生不滿，認為這名22歲的聯盟「三年級生」已經不知天高地厚。

其實麥克考確實沒有什麼可以囂張的本錢，他在上季才打57場，平均只拿4分、1.4籃板及1.4助攻，三分命中率更跌到2成38，在聯盟當中有太多球員可以取代他的位置，但他似乎擺明就是要錢，始終逼迫勇士提高他的續約價碼。

能夠待在球星如雲，且是新球季奪冠呼聲最高的勇士，不知道是多少NBA球員的夢想，沒想到麥克考不但不珍惜，反而開始耍大牌，只能說他還太年輕了，接下來只能等待他願意退讓的那天來臨。

(中時電子報)