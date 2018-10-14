平均10分鐘一班火車 逛台中花博不塞車

台中市副市長張光瑤（右二）在火車站向民眾宣導「鐵道為主、完全接駁」逛花博的綠色交通策略。（盧金足翻攝）

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花博志工宣導民眾看花博，多搭火車不塞車。（盧金足翻攝）
台中市副市長張光瑤從火車上看到花博后里園區景觀，直呼「花博真的很漂亮！」（盧金足翻攝）
從台鐵火車上可以看到花博后里園區，很多民眾都很期待花博盛會。（盧金足翻攝）
台中市府鼓勵踴躍搭乘台鐵逛花博「不塞車、更輕鬆」。（盧金足翻攝）

台中花博11月3日將在豐原、后里、外埔三大園區登場，台中市府副市長張光瑤與花博志工團隊，到火車站向來往旅客宣傳，並發送花博文宣品，除了進一步推廣活動，也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具、減少自行開車，尤其搭台鐵「不塞車、更輕鬆」，讓不管搭高鐵、客運來台中的旅客，都方便轉乘台鐵遊花博。

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，市府推出「鐵道為主、完全接駁」逛花博的綠色交通策略，平均10分鐘一班火車、班班停靠后里及豐原。副市長張光瑤體驗搭乘台鐵，前往花博園區鄰近的豐原站、后里站實際測試動線流暢性，並率領花博志工團隊，向來往旅客宣傳花博，鼓勵踴躍搭乘台鐵逛花博「不塞車、更輕鬆」。

張光瑤在參事陳如昌、交通局副局長馮輝昇、花博發言人陳文信等人陪同下，率花博志工團隊，由台中火車站搭乘台鐵區間車，抵達豐原火車站，實測所需時間21分鐘，接著再搭到后里火車站約6分鐘，讓張光瑤驚嘆搭台鐵前往花博園區真的是最快、最便利的交通方式。

迎接花博，市府交通局推出「台鐵為主、完全接駁」規畫，平均10分鐘一班、班班停靠后里及豐原，並視情況加開班次，減少民眾等候時間。以搭乘區間車為例，從台中火車站搭車至后里站約27分鐘，一出車站就是花博園區。

豐原葫蘆墩園區從豐原火車站走路只要10分鐘，騎iBike只要5分鐘、搭接駁車15分鐘即可抵達。另外埔園區也可從大甲站火車站轉乘92、212、213、215、811路公車抵達。

除了台鐵交通規畫，市府也在山、海、屯及市區規畫16個接駁站，總計12條免費接駁專車路線，往返花博園區、接駁停車場、大眾運輸場站之間。每日將有300輛接駁車同步行駛，提供至少1700班次服務，坐滿即發車。

接駁車每班間隔約10至15分鐘，坐滿即發車，首班車最早為上午8時開車，離園末班車平日最晚為19時45分、假日最晚為21時45分。

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