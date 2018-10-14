花博后里園區「四口之家」獲鑽石級低碳認證

2018年10月14日 11:38 中時 盧金足

「四口之家」建築結構為台灣柳杉，運用先民傳統智慧結晶「稻稈捆複層牆」，融合新式永續建築工法，室內溫度維持穩定且宜人的狀態，冬暖夏涼。（圖／台中市府提供）

台中花博后里森林園區內的「四口之家」，以循環再生工法打造，傳遞與自然共生共好、綠色環保的核心理念，是台灣首座採用農業副產品稻稈做為牆壁填充層的永續建築，並估計從興建至展期結束，共約減少37.74％碳排放量，獲成功大學建築系低碳建築聯盟頒發「鑽石級建築碳足跡認證」，成為花博首座獲得此項肯定的建築。

市府建設局表示，「四口之家」從建材生產、興建、使用到拆除回收，以循環再生工法施作，建材包括農作收割後的稻桿、木頭、稻稈、木屑、黏土、沙等天然材料；此種工法所打造的建物在歐洲被稱為「永續建築」，在房子不使用後，都可以回歸自然。

「四口之家」建築結構為台灣柳杉，運用先民傳統智慧結晶「稻稈捆複層牆」，融合新式永續建築工法，將稻桿綑成30公分厚的牆體，外層塗上多層泥土塗料，屋頂則填充了木屑土，彷彿給房屋穿上大衣、戴上帽子般，加上雙層玻璃節能窗，可有效隔絕室外高、低溫輻射，讓室內溫度維持穩定且宜人的狀態，冬暖夏涼，並兼具固碳、調濕、防火、隔音等功效。

建設局長黃玉霖表示，「四口之家」興建開始至花博展期結束，約共1年又3個月，以此計算排碳量，估計減少37.74％；若以一般建築使用年限50年來計算，節能省碳的效果相當可觀。建築物落實花博綠色、永續、環保的精神，獲成功大學建築系教授林憲德主持的低碳建築聯盟頒發「鑽石級建築碳足跡認證」肯定。

「四口之家」採用太陽能光電供給電力，坐北朝南、仿三合院格局坐落的建物，周邊並有原生樹木及植栽圍繞，與自然共生、共好，營造友善環境，建物外並打造可自給自足的飲食花園。

黃玉霖指出，「四口之家」的牆體是在工廠裡依據設計圖，透過電腦數值控制木工機具製作木框、填充稻草，再一片片運至現場與結構進行組裝，大幅降低興建成本；運用天然素材的建物材料，符合未來建物趨勢，也是永續韌性建築典範。

(中時 )