台南》盼鄉親給力量！高思博要讓北漂子弟返鄉安家立業

國民黨台南市長參選人高思博要讓北漂子弟返台南安家立業。（高思博團隊提供）

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最近台南、高雄「北漂青年」引起話題，國民黨台南巿長參選人高思博感嘆「自己就是典型的北漂青年」，為了讓北漂的台南子弟回到台南安家立業，他14日表示，台南人、府城人的血液裡，都有一份歷史的光榮感存在，一定要讓這樣的光榮感重回台南子弟身上。

「我家一直在台南、在台南成長，連我的小孩也一樣是在台南出生」，高思博說，就跟很多台南子弟一樣，因為台南低薪、就業機會少，得到台北討生活，但對自己的故鄉台南有很深厚的感情。台南人、府城人的血液裡，都有一份歷史的光榮感存在。

高思博細數老家在青年路東菜巿對面，他在那裡出生，父親的祖厝在佳里番仔寮，16歲之前台南是他的全世界，從永福國小、興國中學到台南一中，是品學兼優的好學生；台灣大學法律系畢業後，考取律師，工作一陣子，再到美國喬治華盛頓大學取得法學博士。

高思博指出，2004年他回台南參選立委，2008年競選連任失利，以5606票的小幅差距敗給賴清德，後來到行政院擔任政務委員，2011年卸下公職轉到世新大學教書。跟很多台南年輕人一樣，為了謀生、為了工作、為了妻小，不得不「北漂」到台北尋發展。但北漂的這10年，戶籍未曾離開過台南；而且幾乎每個周末都回台南，還花3年時間執行台南光點（觀光局南區國際光點計畫），協助台南發展觀光事業。

高思博質疑，只是跟多數台南年輕人有同樣的命運不得不北漂謀生，這樣是逃離台南嗎？過去的台南，本來是溫暖又驕傲的故鄉，但當他決定辭去台北的教職回到台南貢獻時，卻被質疑落跑台南10年，對台南不夠熟悉？

「我們台南都成了六都之末，各項建設、福利全比其他城巿差，尤其看到台南鄉親受到執政黨不公不義的對待時，真的不忍看到故鄉再淪落下去！」高思博希望鄉親給他力量，熱情大聲的說出支持高思博，自己的家鄉自己救，不要害怕綠色壓力。

(中時 )

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