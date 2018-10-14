MLB》前役糗吞4三振 騰納G2開轟當英雄：超爽

騰納(Justin Turner)此役擊出逆轉戰局的2分炮。（美聯社）

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中時電子報
/綜合報導

道奇隊騰納(Justin Turner)在國聯冠軍系列賽G1慘遭三振4次，球隊最終也落敗，不過14日他在落後時擊出致勝全壘打，助隊以4比3擊敗釀酒人隊，賽後他爽道：「打到球的時候，我就知道它會出去了！」

國聯冠軍系列賽首戰，騰納5打數皆墨，單場苦吞4張老K。不過他14日終於一吐怨氣，在8局上、球隊2比3落後時敲超逆轉戰局的2分炮，幫助道奇隊以4比3獲勝，將系列賽扳成1比1平手。

「上一戰根本是我生涯以來表現最差勁的比賽。昨晚我對自己也對比賽的結果很不滿意，不過就像我一直在說的，今天又是新的一天，我們又有新的機會來贏得比賽。」騰納說。

此役賽事前半段道奇隊打線熄火，前6局就讓釀酒人隊擁有3比0領先，不過7局上道奇隊靠著2次保送與連續3支安打追成2比3，8局上騰納一棒將球擊出全壘打牆外，幫助球隊收下勝利。

賽後再談及此役的致勝轟，騰納笑道：「把球打出去之後，我就知道這會是一發全壘打，而且當我繞壘的時候，看到隊友像發瘋一樣又叫又跳地等著我，那感覺真的是太美妙了。」

道奇隊此役獲勝後，雙方在國聯冠軍系列賽戰成1比1平手，第3戰將於台北時間16日開打，釀酒人隊先發投手為夏辛( Jhoulys Chacin)，道奇隊則推出畢勒(Walker Buehler)掛帥先發。

(中時電子報)

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