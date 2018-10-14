點蘋果派卻給芋頭派 朱學恒揭麥當勞狀況多內情

2018年10月14日 11:37 中時電子報 戴安瑋

網友出示收費明細，他點的是蘋果派。翻攝《爆料公社》

有網友到麥當勞用餐，點了套餐及蘋果派，在吃完套餐後準備吃蘋果派，才咬第一口發現是芋頭派而請櫃檯更換，竟連換2次，拿到的都是芋頭派，表示「沒人像我這麼幸運吧！」對此，宅神朱學恒說，麥當勞換老闆後在行銷、物流跟各種細節上出了很多狀況。

有網友在《爆料公社》上po文表示，日前上麥當勞，點了套餐及蘋果派，在吃完套餐後準備吃蘋果派，才咬一口發現是芋頭派，向櫃檯反映拿錯了，櫃檯重新給了他一個，卻又是芋頭派，最後店經理出面，再拿出一個新的給他，結果仍是芋頭派，忍不住說，這可能比中樂透還難，他不打算再去換，反而覺得很high，「沒人像我這麼幸運吧！」。

對此，宅神朱學恒說，這應該不是湊巧，可能跟物流配銷有關係，感覺麥當勞換了老闆之後在行銷、物流跟各種細節上出了很多狀況，是個相當值得研究的個案呢。

網友紛留言說，上禮拜去麥當勞得來速，店員問他「附餐飲料要什麼？要不要來一杯阿薩姆鮮奶茶呢？」他說堅持要雪碧，但店員又說：「我們的鮮奶茶很好喝喔！」他又淡淡地回店員「我要雪碧」結果，他再度聽到崩潰的回覆「你真的不考慮我們阿薩姆奶茶嗎？」該網友覺得不是店員很煩，就是在強迫推銷。

還有網友說，「品質差了」、「麥當勞的品管不是神話」。

(中時電子報)