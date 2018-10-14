台北》丁守中、姚文智要求辯論 柯P：他們吃飽閒閒沒事

2018年10月14日 11:40 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲民調一支獨秀，面對藍綠對手丁守中、姚文智積極邀辯論，柯始終「冷處理」，今早再被問及對辯論想法，柯文哲直呼，「其他兩個候選人整天吃飽閒閒沒事，但我還在上班耶！」他重申，等到11月8日開始請假之後，沒辦法上班，就專心來選舉。

丁守中民調落後柯，但國民黨市黨部黃呂錦茹昨透露，根據黨內民調顯示，目前丁只落後柯7萬票，盼大安文山藍營鐵票區衝高票數。對此，柯文哲表示，民調這種東西，算支持度容易，但投票率很難估計，所以對他而言，不要想太多選舉的事，把該做的事情做一做就好。

針對姚文智日前上節目說，今年選舉綠營支持者有15％不表態，所以他的民調應加上15％才準。柯文哲認為，民意如流水，8月南部淹大水時，隔3天他看某機構民調，綠營縣市幾乎全輸，但他相信2周後民調又會回來。

柯文哲說，選舉就是天時地利人和，突發事件也有影響，像2016年「周子瑜事件」也是一個現象，選舉就是時也、運也、命也，剩下的給天地決定就好，想那麼多幹嘛。

有媒體問及，有大陸台商團體說選舉要支持柯文哲、韓國瑜，在北市要「棄丁保柯」。柯文哲聽聞直問，這消息哪來的？僅說每天什麼消息都有，未正面回應。

另外，柯文哲今年選舉不設競選總部，改以「行動競總」方式到各地與民眾互動，他笑說，最早本來有設立競選辦公室，但兩個禮拜就被抄掉了，後來團隊去找競總、競辦發現很多問題，想說好麻煩，後來拖著拖著，某天幕僚說好像來不及了，他心想太好了，就乾脆就不要設競選總部。

(中時 )